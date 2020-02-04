Boluspor’dan hakem ile ilgili açıklama

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor kulübü resmi sitesinden çok önemli bir açıklama yaptı. TFF ve MHK'nın dikkatinin çekildiği konu başlıkları ile yapılan açıklama da hakem hataları için bugüne dek hiç sesini çıkarmayan kırmızı beyazlı yönetim bu kez gür bir ses ve "temiz futbol" sloganı ile ses getirecek bir açıklama yaptı.

Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Kamuoyuna; Gücünü, şanlı tarihinden ve bu küçük şehrin güzel insanlarından alan Bolusporumuz sportif başarı olarak çok zor günlerden geçmektedir. Alınan kötü sonuçlarda, şansızlık, hakem hataları ve bazı futbolcuların yetersizliği gibi birçok faktör rol oynadı. Bu bilinçle Teknik Heyetimiz ile dayanışma içerisinde, yolumuzu ayırmamız gereken oyuncularımız ile yolumuzu ayırdık, transferlerimizi de Teknik Direktörümüz Sayın Osman Özköylü’nün talepleri doğrultusunda gerçekleştirdik. İkinci yarının başlaması ile gelinen nokta da arzuladığımız futbolu sahada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Teknik Heyetimizin heyecanı, futbolcularımızın ortaya koyduğu performans ile futbol takımımızın bundan sonra üst sıralara tırmanacağı aşikâr. Ancak; Erzurumspor ile oynadığımız maç bir kez daha bazı gerçekleri ortaya koymuştur. Bir hafta önce Hatayspor-Menemenspor maçında uydurma penaltı vererek sonuca direk etki eden Hakem Sarper Barış Saka, ne hikmetse Boluspor-Erzurumspor maçına atandı. Ve maçın gidişatını malum şekilde uydurma penaltı ile değiştirdi. Bu iki maça bakıldığında, Sarper Barış Saka’nın eyyam yaptığı net bir şekilde ortadadır. Bunun aksini düşünen de Türk Futboluna zarar veren çarpık sistemin bir parçasıdır. Boluspor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu Yöneticilerine, MHK Üyelerine soruyoruz;

-Bir önceki hafta bir takımın kaderi ile oynayan Hakem, neden bizim maçımıza atanmıştır?

-Maçtan önce, Erzurum medyası ve Erzurumspor Yönetiminin hakemlere yönelik oluşturduğu baskının bu hakem atamasında rolü var mıdır?

-Boluspor Kulübü olarak, düşme potasından çıkmak için gösterdiğimiz azim ve çabayı sadece sahada oynadığımız futbol ile gösterdiğimiz için hata mı yapıyoruz? Hakkımızı korumak için illa bizde mi çarpık sistemin bir parçası olmalıyız?

-Bu çarpık sistem; Spor Toto 1.Lig’den Süper Lige çıkacak, Play-Off’lara kalacak ve küme düşecek takımları önceden belirleyip, bu senaryoya göre mi maçların sonuçlarını belirliyor? Keza görüntü bunu gösteriyor.

Boluspor Kulübü olarak Türk Futbolundaki bu çarpık yapının yazdığı senaryoları artık yırtmak istiyoruz! Bizim gibi ‘temiz futbol’ isteyen birçok Kulübünde aynı duygulara sahip olduğunu biliyoruz. Türk futbolu artık masada oynanmamalı. Boluspor Kulübü olarak artık hakkımızı kimseye yedirmemek için isyanımızı daha yüksek sesle dile getireceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Futbolu masada oynayanları, Boluspor olarak sahada oynadığımız futbol ile yeneceğiz!

Kamuoyuna saygıyla…