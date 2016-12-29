Haber: Ceylan BEYKOZ

Bucaspor'un altyapısından yetişen kanat oyuncusu İbrahim'i 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Boluspor'un istediği belirtildi. Genç oyuncu İbrahim Şirin bu sezon Bucaspor'da 13 maçta forma giydi. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu İbrahim Şirin bu sezon tek golünü İstanbulspor'a kaydetti. Bucaspor altyapısından yetişen oyuncu, geçtiğimiz sezon takımıyla 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Şirin ilk yarıdaki performansı ile Boluspor'un transfer listesine girmeyi başardı.