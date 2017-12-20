Haber: Semih Baykal

Lig’de son haftalarda fırtına gibi esen Boluspor, futbolun yanı sıra ilimizdeki okullara öğrencilerle bir araya geliyor. Bu kapsamda Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hakkı Öztabağ, futbolcular Andre Santos, Gökhan Değirmenci ve Alim Öztürk, Sakarya İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Sakarya İlkokulu'nda yoğun ilgiyle karşılaşan futbolcular bol bol imza dağıtırken, minik öğrenciler ile fotoğraf çektirildi. Boluspor kulübü, ilgi ve alakalarından dolayı Okul Müdürü Hasan Allar ve değerli öğretmenlerine teşekkür etti.