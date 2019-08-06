Boluspor’dan imza şov

Haber: Esra Öztürk

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Boluspor’da 5 imza birden geldi. Kırmızı beyazlıların daha önce anlaşmaya vardığı Ozan Evrim, Mustafa Eskihellaç, Seth, Dodo ve İsmail Konuk ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı “Transferle ilgili artık sona yaklaşıyoruz Belki transferde biraz geri kalmıştık ama son bir haftada da 5 futbolcumuzla buradayız. En başta bir a önce Antalyaspor’dan Ozan Evren Özenç ile 3 yıllık bir mukavele yaptık. Daha sonra Malatyaspor’dan daha önce takip ettiğimiz Mustafa Eskihellaç ve Seth transferlerinde de Malatyaspor kulüp başkanına teşekkür ediyorum. Dün de spor camiasının yakından tanıdığı Giresunspor’da 3 yıl forma giyen Dodo ile anlaştık. Son olarak da İsmail Konuk. Daha önce Bursaspor’da oynadığı dönemde görüştüğümüz anlaşamadığımız, gönlümüzde olan inandığımız İsmail Konuk ile de 1 yıllık anlaşma yaptık. Maçların başlamasına 15 gün kaldı. Transferin sonuna yaklaştık. İnşallah bir iki transferle de transferi noktalayacağız. Bu transferler camiamıza hayırlı olsun” dedi.

“Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum”

Malatyaspor’dan 1 yıllık kiralık olarak takıma katılan Meunfuh Sincere Seth ise yaptığı açıklamada “Başkanımıza böyle iyi bir kulübe gelme şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Buraya bir etki yaratmaya geldim. Süper Lige yükselme konusunda Boluspor’a faydalı olmaya geldim. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma ve bu takıma üst seviyeye çıkartacağıma söz veriyorum. Bir süredir buradayım bende zaten. Herkesi tanıma fırsatım oldu. Tekrar bu sözü yineliyorum. Elimden geleni yapıp bu takımı üst seviyeye çıkarmak için uğraşacağım” ifadelerini kullandı.

“Boluspor’un hedefi her zaman Süper Lig’dir”

Daha önce Giresunspor forması giyen ve Boluspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli orta saha oyuncusu Dodo ise “Bende başkanımıza bana bu şansı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Umarım lige iyi başlayıp iyi bir şekilde de bitireceğiz. Bende elimden geleni yapacağım buna söz veriyorum. Benim de şahsi hedefim ve bu kulübün hedefi her zaman için süper ligdir. Allah’da kısmet ederse inşallah sezon sonunda hedefimize ulaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Bu şehre şampiyonluk yakışır”

Kırmızı beyazlıların Antalyaspor’dan kadrosuna kattığı kaleci Ozan Evrim Özenç ise “Öncelikle başkanımıza ve transferimizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Şehrin, başkanımızın, yönetimimizin ve hocamızın benden beklentilerinin sonuna kadar farkındayım. Bu şehir birçok iyi kaleciye sahip oldu. Umarım bende onlardan biri olabilirim. Daha önce şampiyonluk yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Bu şehre şampiyonluk çok yakışır. Onun için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Umarım her şeyin en iyisi ve hayırlısı olur” dedi.

“İnşallah herkes memnun olur”

Malatyaspor’dan Seth ile birlikte 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katılan Mustafa Eskihellaç ise “Başkanıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Buraya geldiğim için mutluyum. Kendi hedeflerim ve takımımızın hedefleri doğrultusunda inşallah herkesin memnun ve mutlu olacağı bir sezon geçiririz. İnşallah bir üst lige çıkarız. Herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“İnşallah Boluspor’umuzu Süper Lige çıkartacağız”

Son olarak tecrübeli stoper İsmail Konuk yaptığı açıklamada “Öncelikle transferimde büyük emeği olan sayın başkanıma çok teşekkür ederim. Boluspor’un bir parçası olduğu için mutluyum. Boluspor süper ligi hak ediyor. İnşallah bizlerde elimizden gelenin en iyisini yapıp Boluspor’umuzu süper lige çıkartacağız” şeklinde konuştu.

“Transfer devam ediyor”

Son olarak basın mensuplarının Poepon sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Çarıkçı “Transfer devam ediyor. Santraforu da en kısa zamanda hallederiz. Taraftarımız çok bekledi. Transfer sabır istiyor. Çünkü ilk baştaki bütçeler, kulübümüze ağır geliyordu. Çoğu kulübün transfer tahtaları kapalı. Herkes bu şekilde büyük bir çaba sarf ediyor. Hep şunu söylemiştim, Türkiye’de bütün kulüplerin tahtalarında sıkıntı var eğer bizim bu kulüpte ocağımız kaynıyorsa, elektriğimiz yanıyorsa, buna şu ortamda şükretmemiz lazım. Boluspor’un itibarını korumaya çalışıyorum. O yüzden de transferleri belki sonda aldık ama inşallah bu transferler camiamıza hayırlı olur. Dediğim gibi birkaç nokta transfer kaldı. Onları da maçlar başlamadan çözmek istiyoruz ve inşallah bunu da birkaç gün içerisinde bunu başarırız” diyerek sözlerine son verdi.