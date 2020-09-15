Boluspor’dan kanat transferi

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1.Ligin ilk haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü’ne tek golle kaybederek lige kötü bir başlangıç yapan Beypiliç Boluspor’da, transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Maçın ardından Brezilyalı stoper Felipe ile anlaşan kırmızı beyazlılar şimdi de Azeri oyuncu Azar Abdullayev ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon Qarabağ forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgili olarak kulüpten resmi açıklanma bekleniyor. 2019 -2020 sezonunda Qarabağ ile 22 maça çıkan Azar Abdullayev ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi.