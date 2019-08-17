Boluspor’dan kötü başlangıç

Haber: Esra Perçin

TFF 1.Lig 2019-2020 sezonu ilk haftasında temsilcimiz Boluspor, deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda gol yollarında etkisiz kalırken, ikinci kırk beş dakikada üç gol birden geldi. Boluspor 60.dakikada Rydell Poepon’un golüyle 1-0 öne geçerken, Osmanlıspor Blagojevic’in harika frikik golü ve Burak Bekaroğlu’nun kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrılarak lige üç puanla başlayan taraf oldu.

Boluspor karşılaşmaya kalede Ozan Evrim, savunmada Seth, Burak, Ümit, Hayrullah, orta alanda Cumali, Umut, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Mustafa Durak ve ileri uçta Rydell Poepon 11 ile çıktı.

Ev sahibi Osmanlıspor ise Mele, Ali, Mehmet, Atakan, Ali Eren, Blagojevic, Hasan, Sinan, Todorovic, Ayuk ve Mertan on biri ile karşılaşmaya başladı.

İlk yarısı daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonu Boluspor’dan geldi. Mücadelenin 22.dakikasında sol kanattan Bilal Kısa’nın ortasında arka direkte iyi yükselen Mustafa Eskihellaç’ın kafa vuruşunda top direkten döndü. 28.dakikada ise Osmanlıspor Sinan Kurt ile gole yaklaştı. Soldan Todorovic’in ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Sinan’ın önünde kalırken, tecrübeli oyuncu ceza sahası dışından sert bir şutla gol aradı fakat Boluspor kalecisi Ozan Evrim Özenç iki hamlede topu kontrol etti. Daha sonraki dakikalarda iki takımda gol yollarında etkisiz kalınca mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Goller ikinci yarıda geldi

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise takımda golü bulmak için baskılı bir oyun sergilerken, savunmasında açıklar vermeye başladı. İlk golü bulan ise Boluspor oldu. Karşılaşmanın 60.dakikasında orta alanda topla buluştuktan sonra ceza sahasına kadar ilerleyen golcü oyuncu, ceza sahası içine girer girmez harika bir şutla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Cevap vermekte gecikmeyen Osmanlıspor, karşılaşmanın 67.dakikasında eşitliği sağladı. Kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazanan Osmanlıspor’da topun başına geçen Blagojevic düzgün bir vuruşla Boluspor filelerini havalandırdı ve skora denge getirdi. Bu dakikadan sonra iki takımda orta alanı rahat geçerken, Osmanlıspor’un galibiyet golünde Erik Ayuk’un sağ kanattan sert ortasında Burak’a çarpan top Boluspor ağlarıyla buluştu. Osmanlıspor’un bu golünden sonra iki takımda başka gol bulamadı ve mücadeleyi Ankara temsilcisi 2-1 kazanarak lige üç puanla başladı. Boluspor ise lige kötü bir başlangıç yapmış oldu.

Tanju Özcan tribünden takip etti

Boluspor sevdalısı olduğunu daha önce dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Boluspor’u ilk maçında Ankara’da yalnız bırakmadı. Başkan Özcan, Ankara Osmanlı stadında oynanan ve Osmanlıspor’un Boluspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.

Maçtan Dakikalar;

Dakika 22; Sol kanattan Bilal Kısa’nın ortasında arka direkte iyi yükselen Mustafa Eskihellaç’ın kafa vuruşunda top direkte patladı.

Dakika 28; Soldan Todorovic’in ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Sinan’ın önünde kalırken, tecrübeli oyuncu ceza sahası dışından sert bir şutla gol aradı fakat Boluspor kalecisi Ozan Evrim Özenç iki hamlede topu kontrol etti.

Dakika 41; Osmanlıspor’da Ali Eren yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

İlk yarı sonucu Osmanlıspor 0 – 0 Boluspor

Dakika 48; Osmanlıspor’da Hasan Yiğit sarı kart gören isim oldu.

Dakika 50; Boluspor’da Ümit Kurt sarı kartı gören oyuncu oldu.

Dakika 54; Umut Gündoğan sarı kart gördü.

Dakika 55; Hızlı gelişen atakta Bilal Kısa’nın pasında hareketlenen Mustafa Eskihellaç’ın şutu kaleci Mele’de kaldı.

Dakika 58; Boluspor’da Umut Gündoğan saha kenarına gelirken, yerine Mutlu Güler dahil oldu.

Dakika 60 GOLLLLL; Orta sahada topla buluşan Boluspor’un golcü oyuncusu Rydell Poepon ceza sahasına girer girmez harika bir şutla Osmanlıspor filelerini havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakika 67 GOL; Kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazanan Osmanlıspor’da topun başına geçen Blagojevic skora denge getirdi.

Dakika 83; Osmanlıspor bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan Ali Ülgen’in ortasında arka direkte topla buluşan Ali Eren’in şutunda Boluspor kalecisi Ozan Evrim Özenç başarılı oldu ve gole izin vermedi.

Dakika 86 GOL; Sağ kanattan Erik Ayuk’un sert ortasında Boluspor savunmasında Burak’a çarpan top bir kez daha ağlara gitti ve Osmanlıspor 2-1 öne geçti.

Dakika 90; Boluspor’da oyuncu değişikliği. Hayrullah Bilazer saha kenarına gelirken, İsmail Konuk oyuna dahil oldu.

Dakika 93; Osmanlıspor’da Mertan sarı kartı gören oyuncu oldu.

Dakika 93; Osmanlıspor’da oyuncu değişikliği. Sinan Kurt’un yerine Barış Zeren oyuna dahil oldu.

Dakika 95; Boluspor bu dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Durak’ın sert şutu yandan auta çıktı.

Dakika 96; Osmanlıspor’da Mertan’ın yerine Oğuz Yıldırım dahil oldu.

Karşılaşmanın sonucu Osmanlıspor 2 – 1 Boluspor

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, 23:58