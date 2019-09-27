Boluspor’dan Kritik Çağrı

Haber: Birol Ertunç

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: “Boluspor camiası olarak önemli virajlardan geçtiğimiz bu günlerde güzel şehrimizin güzel insanlarına bir çağrımız var…

Tarih sayfalarında yer alan başarılarla dolu öykümüz ile gurur duyduğumuz şanlı Bolusporumuz, ‘tüm sporseverlerin malumu’ maalesef sezona kötü başladı. Yeni sponsorlarımız ve iş insanlarımızdan aldığımız destek ile ekonomik olarak güçlü bir yapıya kavuşmak için çaba sarf ederken, diğer taraftan da transferler sonrası büyük umutlarla yeni sezona başladık.

Geride bıraktığımız 5 haftaya bakınca; Boluspor’un başarısı ile gururlanan, mutlu olan, sevgisini dilinden eksik etmeyen taraftarımızı alınan sonuçlar sonrasında üzdüğümüzü biliyoruz. Bu da üzüntümüzü daha da büyütüyor.

Ancak; Sezon başında taşıdığımız umut ve inanç hiç eksilmedi.

Teknik Direktörümüz Osman Özköylü ve teknik ekibinin göreve başlaması ile yakalanan sinerji ve motivasyonu görünce inancımız güçleniyor.

Yeni Teknik ekibimizin göreve başlaması ile birlikte futbolcularımızın yükselen performansı ve hırsını görünce umutlarımız yeşeriyor.

Yeniden ayağa kalkmamak için hiçbir neden yok. Bu şehrin güzel insanlarından bir isteğimiz var; Herkesin gurur duyacağı, göğsümüzü kabartacak bir Boluspor’u izlemek için kol-kola girip kenetlenelim diyoruz. Cumartesi günü saat 16.30’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynayacağımız İstanbulspor maçında güçlerimizi birleştirelim, takımımıza destek olalım.

Taraftarımız, basınımız, tüm Boluspor’u sevenler, çağrımız sizedir; Bir arada olursak güçlüyüz. Güçlüysek başarının önünde hiçbir engel duramaz. Haydi, Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda bu gücümüzü gösterelim…”