Boluspor’dan Kritik Galibiyet

Haber: Volkan Yılmaz

Zorlu maçta 82.dakikaya kadar 1-0 yenik oynayan Boluspor, İsmail’in ilginç golüyle önce eşitliği, Gökhan’ı golüyle de 2-1 üstünlüğü yakalayarak önemli bir 3 puan daha aldı. Boluspor Adanaspor ile puan farkını 5 yapıp maç fazlasıyla Osmanlıspor’u haftalar sonra geride bıraktı. Maçın bitiş düdüğüyle stadyum bayram yerine döndü.

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Mustafa Savuranlar, Bilal Gölen

Boluspor: Mosquera, İsmail, Cuma, Melih, Mustafa Eskihellaç (65.dk.Bilal), Gökhan, Sethi, Fethi, Haliloviç (71.dk.Kubilay), Kidric (89.dk.Emre), Mustafa Durak

Adanaspor: İrfan Can, Hakan Barış (76.dk.Diop), Ahmet, Celil, Evren, Uğurcan, Mbilla (49.dk.Eren), Hakan Çinemre, Özkan, Samican (84.dk.Bagayoko), Eze

Sarı Kartlar: 9.dk.Evren, 45.dk.Uğurcan, 55.dk.Celil, 61.dk.Eren (Adanaspor), 45.dk.Mustafa Eskihellaç ,90.dk. Fethi (Boluspor)

Goller: 15.dk.Mbilla (Adanaspor), 82.dk.İsmail, 87.dk.Gökhan (Boluspor)

Maçtan Dakikalar

15.dakika (GOL): Eze’nin pasında savunma arkasına sarkan Mbilla plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

23.dakika: Gökhan sol taraftan güzel hareketlerle girdi, kaleye vurdu. Kaleciden dönen topa Kidric vurdu, top savunmadan döndü.

30.dakika: Haliloviç’in uzaktan şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

45.dakika: Savunmanın arkasına sarkan Gökhan net pozisyonda topu auta gönderdi.

45.dakika: Mustafa Durak serbest vuruşu kullandı, Fethi’nin kafa vuruşu az farkla üstten auta gidince ilk yarı 1-0 konuk takımın üstünlüğü ile tamamlandı.

51.dakika: Ahmet Dereli sol taraftan Eren’in ortasına boş pozisyonda kötü bir kafa vuruşu yapınca Adanaspor 2.golü kaçırdı.

63.dakika: Haliloviç çapraz pozisyonda kötü vurdu savunmaya çarpan top kornere gitti.

73.dakika: Gökhan Kidric’e indirdi, Kidric’in vuruşunda top üstten auta çıktı.

77.dakika: Ahmet pasına Eze vuramayınca Adanaspor % 100’lük golü kaçırdı.

79.dakika: Seth 30 metreden sert vurdu, kaleci aynı güzellikte kornere çeldi.

81.dakikada taraftarlar Kidric dışarı tezahüratları yapmaya başladı.

82.dakika (GOOLL): Yapılan ortaya Kidric kafayı vurdu. Yükselen topu savunma uzaklaştıramayınca son dokunan İsmail ile Boluspor 1-1 eşitliği yakaladı.

87.dakika (GOOLL): Melih’in ortasına Gökhan boş pozisyonda vurdu ve Boluspor’u 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı 2-1 kazanan Boluspor ligde kalma yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.