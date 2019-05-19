Boluspor’dan Liste Açıklaması

Boluspor Kulübü yaptığı basın açıklaması ile delege listesinin verilmediği iddialarına yanıt verdi: “Liste 21 Mayıs’ta verilecek.”

Boluspor’dan Liste Açıklaması

Haber: Esra Öztürk

Konuyla ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle: “Kulübümüzün gerçekleştireceği Olağan Genel Kurul öncesi, delege listesinin verilmediğine dair yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Daha öncede Başkan adaylarına sözlü olarak belirtildiği gibi 20.05.2019 tarihinde yapılacak olan Yönetim Kurulu ‘Haftalık Olağan Toplantı’ sonrasında 21.05.2019 tarihinde ‘Mali Durum ve Delege Listesi’ Boluspor’da görev yapmak isteyen tüm Başkan adaylarına verilecektir. Kamuoyuna duyurulur.”

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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