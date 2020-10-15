Boluspor’dan Masterchef’e Süper Jest

Haber: Aysun Beykoz

TV8’de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Masterchef Türkiye yarışmasının Bolulu ismi Eray Aksungur’a Yarenler’den sonra Beypiliç Boluspor Kulübü’nden de destek geldi. Beypiliç Boluspor Kulübü Bolulu yarışmacı Eray Aksungur, şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu oğlu için isimlerinin de yer aldığı 14 numaralı yeni sezon formasından gönderdi. Bu jest karşısında yarışmada rekorları alt üst eden Eray Aksungur’un ailesi Boluspor Kulübü’ne ve Yarenler taraftar grubuna teşekkür etti. Eray Aksungur, MasterChef 2020’de dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun oturduğu yarışmada son 14 yarışmacı arasına giren Eray uyguladığı teknikler ile iddialı yarışmacılardan biri olarak ön plana çıkıyor.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış. Dokunulmazlık rekorları kıran Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış ve 2.lik olmayı başarmıştı.