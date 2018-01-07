



Haber: Esra Öztürk

Boluspor yönetim kurulu milli piyangoyla ortaklaşa 100.000 adetten oluşan bilet çekilişi yapacak. Çekilişin 28 Şubat’ta yapılacağı öğrenildi. İkinci yarıda maddi sıkıntılar yaşamak istemeyen kulüp yönetimi milli piyango idaresiyle ortaklaşa satışa sunacak biletleri. İlk biletler Başkan Necip Çarıkçı ile yönetim kurulu üyelerine satıldı. Geriye kalan biletlerde satışa sunuldu. 100.000 adet biletten büyük gelir bekliyor kırmızı-beyazlılar. Çekilişte Arabadan, Beyaz eşyaya birçok hediye mevcut. Hediyelerin tam listesi şu şekilde:

1 Adet Toyota Corolla 2017 Model

1 Adet Beko Televizyon 165 Ekran

5 Adet İphone 8 Plus 64 GB

10 Adet Beko Buzdolabı

10 Adet Beko Çamaşır Makinası

10 Adet Beko Bulaşık Makinası

20 Adet Mikrodalga Fırın