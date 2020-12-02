Boluspor’dan Milli Takım İçin Tebrik Mesajı

Haber: N.Halid Altundal

Beypiliç Boluspor Kiev’de düzenlenen Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olan grup Milli Takımı için tebrik mesajı yayınladı. Boluspor yayınladığı mesajda, “Ukrayna'nın Kiev kentinde düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Grup Milli Takımımız üç çember + iki labut aletinde Avrupa Şampiyonu oldu. Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan takımımız finallerde 31.150 puan ile altın madalyaya uzandı. Bu şampiyonlukla ritmik cimnastikte Türkiye bu seviyede ilk altın madalyasını kazandı. Ülkemize altın madalya kazandıran Türkiye Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımızı, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı, aynı zamanda Başkan Yardımcımız Suat Çelen'i ve Kulüp Doktorumuz Mustafa Cem Bozkurt'u tebrik ederiz” ifadelerini kullandı.