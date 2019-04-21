Boluspor’dan Milli Takıma

Haber: Gökhan Aksoy
Aday kadroya davet edilen oyuncular dün saat 16.00'da, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. U14 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular yer alıyor:
Kaleciler: Mehmet Nedim Durak (Adana Demirspor), Arif Şimşir (Altınordu A.Ş.), Mert Furkan Bayram (Altınordu A.Ş.), Atakan Nuri Ordu (Galatasaray A.Ş.)
Defans: Arda Kırgıl (Altınordu A.Ş.), Baran Erdoğan (Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor), Ali Mert Yeni (Atiker Konyaspor), Emre Kutlu (Atiker Konyaspor), Efe Can Mete (Beşiktaş A.Ş.), Murat Elmacı (Boluspor), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Emir Kaan Baş (Galatasaray A.Ş.), Ömer Esdal (Galatasaray A.Ş.), Umut Okol (Galatasaray A.Ş.), Arda Kılıç (Giresunspor), Atalay Çayırlı (Göztepe A.Ş.), Yunus Toplu (Göztepe A.Ş.), Ali Uğurhan Uğurlu (Medipol Başakşehir FK), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK), Cankut Kutlu (Medipol Başakşehir FK)
Orta Saha: Furkan Yöntem (Altınordu A.Ş.), Kayra Gökgöz (Altınordu A.Ş.), Muhammet Zişan Turan (Altınordu A.Ş.), Buğra Yıldırım (Atiker Konyaspor), Abdülmecid Dönmez (Beşiktaş A.Ş.), Berkay Kençtemur (Beşiktaş A.Ş.), Yakup Arda Kılıç (Beşiktaş A.Ş.), Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.), Berkay Atay (Galatasaray A.Ş.), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), Yağız Bağcı (Göztepe A.Ş.), Ramazan Kaplan (Maraşspor), Fahri Kerem Ay (Erdemli Belediyespor / Mersin), Onur Can Belet (Ümraniyespor), Yusuf Yardımcı (Ümraniyespor), Gökmen Ayengin (Afjet Afyonspor)
Forvet: Mevlana Halis Erdoğdu (Atiker Konyaspor), Mehmet Eren Akgül (Balıkesirspor Baltok), Muhammed Eren (Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Aydın (Bucaspor), Abdülbaki Kılıç (Darıca Gençlerbirliği A.Ş.), İsmail Yardımcı (Gençlerbirliği), Muhammed Eren Arıkan (İstikbal Mobilya Kayserispor), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir FK)