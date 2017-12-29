Haber: Semih Baykal

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 eleme turu ilk maçında evinde Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk etti. Atatürk Stadyum’unda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda denk bir oyun sergiledi. Boluspor, özellikle Guıdo Koçer ve Melih Okutan ile rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Teleset Mobilya Akhisarspor ise maçın 24’ncü dakikasında Muğdat ile gole çok yaklaştı. Kontra atakta Mudat kaleci ile karşı kaşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya göndererek, maçta öne geçme şansını kaçırdı. Maçın ilk yarısında başka önemli pozisyon olmadı ve iki takımda soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıya etkili başlayan taraf Boluspor oldu., 60’ncı dakikada Kırmızı beyazlılarda Guido Koçer’in defansın arasına attığı ara pasında topla buluşan Melih Okutan toplu ağlarla buluşturdu. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Bu pozisyondan 3 dakika sonra Teleset Mobilya Akhisarspor Muğdat Çelik ile aradığı golü bularak 1-0 öne geçti. Bu golden sonra rakip kalede ataklarını arttıran Boluspor 84’ncü dakikada Caner Cavlun’un sol kanattan açtığı ortada Kadir ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına göndermesi sonucu skoru 1-1 getirdi. Boluspor bu golden 4 dakika sonra Melih Okutan ile 2-1 öne geçti. Maçta başka önemli pozisyon olmadı ve Boluspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa,Samet Çavuş(1.Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2.yardımcı hakem), Erkan Engin(4. Hakem)

İlk 11’ler

Boluspor: Ertuğrul, Göksu Alhas, Mamadou Diarra, Özgür İleri, Poepon, İrfan Başaran(Furkan Demir Dk.77), Guıdo Koçer(Akabueze Dk.84), Melih Okutan, Pedro Franco, Burak Asan(Yusuf Emre Gültekin Dk. 71), Caner Cavlun

Teleset Mobilya Akhisarspor: Bora, Alperen, Eray, Aykut, Muğdat(Onur Ayık Dk.75), hora, Soner, Mustafa Yumlu(Orhan Taşdelen Dk.45), Olcan Adın, Caner(Sissoko Dk.67), Kadir

Sarı Kart: Mustafa Yumlu (Teleset Mobilya Akhisarspor Dk. 26), Mamadou Diarra(Boluspor Dk.35), Soner Aydoğdu(Teleset Mobilya Akhisarspor Dk.64), Hora(Teleset Mobilya Akhisarspor Dk.78), Ertuğrul Taşkıran(Boluspor 90+2)

Kırmızı Kart:

Goller:Muğdat Çelik(Teleset Mobilya Akhisarspor Dk.63), Kadir Keleş K.K. (Teleset Mobilya Akhisarspor 84’ncü Dakika), Melih Okutan ( Boluspor Dk.88)

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma Boluspor’un vuruşu ile başladı.

9’ncu dakika Akhisarspor’da Olcan Adın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Mustafa Yumlu’nun vurduğu kafa vuruşu kaleci Ertuğrul’da kaldı.

12’nci dakikada Boluspor’da İrfan Başaran’ın yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruş barajda kaldı.

14’ncü Dakikada Boluspor’da Özgür İlerinin orta sahadan cezasına gönderdiği ara pasta topla buluşan Melih Okutan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi.

16’ncı dakika Boluspor’da Guido Koçer’in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte topa vuran Poepon’un şutunu defans çizginden çıkardı.

19’ncu dakikada Boluspor’da Guido Koçer’in ceza sahası önünde çektiği şut kalenin solundan auta çıktı.

24’ncü dakikada kontra atağa çıkan Akhisarspor’da orta sahada Caner’in hatasında topla buluşan Muğdat Çelik, kaleci ile lkarşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı.

26’ncı dakikada Ahsiharspor’da Mustafa Yumlu, Poepon’a arkadan yaptığı müdahale sonrasında maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

35’nci Dakikada Boluspor’da Diarra, rakibine yaptığı arkadan müdahale sonrasında sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısına en az 2 dakika uzatma ilave edildi.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci Yarı Teleset Mobilya Akhisarspor vuruşu ile başladı

45’nci Dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor’da Mustafa Yumlu kenara gelirken, yerine Orhan Taşdelen girdi.

60’ncı dakika Boluspor’da Guido koçer’in defansın arasına attığı ara pasında topla buluşan Melih Okutan toplu ağlarla buluşturdu. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

GOLLL 63’ncü dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor, Melih Okutan’ın geriye gönderdiği pasta araya giren Muğdat, topu ağlara gönderdi 1-0.

64’ncü Dakika Teleset Mobilya Akhisarspor’da Soner Aydoğdu sarı kart gördü.

67’nci Dakika Teleset Mobilya Akhisarspor’da Caner oyun kenarına gelirken, Sissoko oyuna girdi.

69’ncu dakikada Boluspor’da Guido Koçer, ceza sahası içinde bol pozisyonda vurduğu şut auta gitti.

71’nci Dakikada Boluspor’da Burak Asan, saha kenarı gelirken yerine Yusuf Emre Gültekin girdi.

75’nci dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor’da Muğdat Çelik kenara gelirken Onur Ayık oyuna girdi.

77’nci dakikada Boluspor’da İrfan Başaran kenara gelirken yerine Furkan Demir oyuna girdi.

78’nci dakikada Akhisarspor’da Hora itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

84’ncü Dakikada Boluspor’da Guido Koçer oyundan alınırken yerine akabueze girdi.

GOLLL 84’ncü Dakika’da Boluspor’da Caner Cavlun’un sol kanattan açtığı ortada Kadir ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi.

GOLLL88’nci Dakika Boluspor’da ceza sahasına sol kanattan giren Melih Okutan, topu ağlara gönderdi. 2-1

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

90+2 Boluspor’da Ertuğrul Taşkıran sarı kart gördü.