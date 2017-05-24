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24 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • BOLUSPOR’DAN ÖNEMLİ UYARI

    Boluspor, bugün deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesi taraftarlara önemli bir uyarıda bulundu.

    24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:23
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    BOLUSPOR’DAN ÖNEMLİ UYARI

    Haber: Esra Öztürk

    Boluspor, Göztepespor ile yapacağı Play-Off ilk maçı öncesi taraftarlarına önemli bir uyarıda bulundu. Boluspor resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Boluspor logolu Passolig kartı bulunmayan taraftarların stada giremeyeceği belirtildi. Kulüp sitesinden yapılan duyuru şu şekilde: “Play-Off Yarı Finalinde, 25 Mayıs Perşembe ve 29 Mayıs Pazartesi günlerinde oynayacağımız Göztepe karşılaşmalarında ve final maçında Boluspor Amblemli Passolig Kartı olmayan taraftarlarımız bundan önce olduğu gibi Passolig kuralları gereği stadyuma giriş yapamayacaktır. Bu neticede, Passolig Kartı olmayan taraftarlarımız 29 Mayıs Pazartesi günü oynanacak olan Boluspor – Göztepe karşılaşmasından önce Bolu Atatürk Stadyumu’nda bulunan gişeden ve passo.com.tr’den Passolig Kartı başvurusu yapmaları gerekmektedir. Boluspor kamuoyuna duyurulur.”

     

    Atatürk Stadyumu Passolig gişesi çalışma saatleri:

     

    09:00 – 12:30

     

    14:00 – 18:00

     

    2.maçın biletleri 5 TL

    Play-off maçlarında taraftarların desteğini de beklediklerini vurgulayan Çarıkçı, Bolu'da oynanacak olan Göztepe maçının bilet fiyatlarını da açıkladı. Başkan Çarıkcı "Taraftarlardan da destek bekliyoruz. Biz ne kadar konuşursak konuşalım, taraftarımızın maçlara gelmesi gerekiyor. İç sahada oynayacağımız Göztepe maçında taraftarlarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz. Manisaspor maçından sonra taraftarımızın desteği müthişti. Taraftarımızın, Manisaspor maçından sonra takımımızı kulübe kadar getirmesi güzel şeyler. Taraftarımızın bu heyecana ortak olmasını bekliyoruz. Bu nedenle bilet fiyatlarını 5 lira yaptık. Bizim biletten çok fazla para kazanma niyetimiz yok. Bu 5 lira da Passolig'e verilen paranın maliyeti. Bolu'da oynayacağımız Göztepe maçında herkesi stada bekliyoruz."

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Bugün, Deplasmanda, Göztepe, Oynayacağı

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