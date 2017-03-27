Haber: Esra Öztürk
Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta Boluspor, savunma oyuncusu Ramazan Sal'ın kazanılan köşe vuruşu sonrası attığı kafa golüyle 35. dakikada 1-0 öne geçti. Son haftaların formda ismi Andre Santos'un 45. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Boluspor, soyunma odasına 2-0 üstün girdi. Osmanlıspor, 82. dakikada Rumen golcüsü Rusescu ile farkı bire indirdi: 1-2. Boluspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Mücadelede Osmanlıspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmada tüm oyunculara şans vermeye çalıştı.
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