Boluspor’dan Real Madrid’e

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor alt yapısından yetişen daha sonra Gençlerbirliği ve ardından da İstanbul Başakşehir takımına transfer olan Ahmet Deha Sarıahmet'in önümüzdeki hafta İspanya'ya davet edildiği öğrenildi. Ahmet Deha Sarıahmet bir kez milli takımda forma giydi ve bir gol atmayı başardı. 17 yaşında İspanyol devi Real Madrid’e transfer olan Düzceli Ahmet Deha Sarıahmet açıklamalarda bulundu. Boluspor, Gençlerbirliği, Başakşehir gibi Türkiye’nin önemli takımlarında top koşturan Deha Sarıahmet, bir çok defa da milli takım formasını terletti. İki yıldır Dünya devi Real Madrid’in radarında olan genç futbolcu için sonunda imzalar atıldı.

"DÜZCE’DEN TEKLİF GELMİŞTİ AMA HOCALARIM GİTMEME İZİN VERMEMİŞTİ"

Futbola nasıl başladığını anlatan yetenekli futbolcu şunları ifade etti: “Futbola 7 yaşımda Düzce Fenerbahçe Okulu’nda başladım. Fenerbahçe Okulu’nda 3-4 sene oynadıktan sonra Boluspor’dan davet aldım. Buradan bir arkadaşımla Boluspor’a transfer olduk. 5-6 sene Boluspor’da oynadıktan sonra Gençlerbirliği’ne transferim gerçekleşti. 14 yaşımda Boluspor’da oynarken Düzce’den teklif gelmişti ama hocalarım gitmeme izin vermemişti.”

"BENİ BİR BUÇUK YILDIR TAKİP EDİYORLARMIŞ"

Transfer süreci ile ilgili bilgi veren Deha Sarıahmet şunları söyledi: “Şahin Zengin Türkiye’deki menajerim görüşmeleri o yaptı. Alejandro Shekhovtsov İspanya’daki menajerim ile birlikte bana gelerek böyle bir teklif olduğunu söylediler. Bizde “tabii ki isteriz” dedik. Beni bir buçuk yıldır takip ediyorlarmış. Türkiye-Ukrayna maçımı ve Gençlerbirliği-Trabzonspor maçımı izlemişler. Ondan sonra bize teklif yaptılar.”

"İNŞALLAH ÜLKEMİ VE MEMLEKETİMİ ORADA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"

Türkiye’deki menajeri Şahin Zengin ve İspanya’daki menajeri Shekhovtsov’un girişimleriyle Real Madrid ile ön protokol imzalayan Ahmet Deha Sarıahmet, Ağustos ayında İspanya’ya giderek profesyonel imzayı atacak. Türkiye’yi ve Düzce’yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Deha Sarıahmet şunları aktardı: “Şuan çok heyecanlıyım. Birazda düşünceliyim. İngilizcem ve İspanyolcam pek iyi değil. Bu beni biraz zorlayabilir. İster istemez bunun düşüncesi var. İnşallah kısa sürede İngilizcemi ve İspanyolcamı geliştirerek oraya uyum sağlayacağım. İnşallah ülkemi ve memleketimi orada en iyi şekilde temsil edeceğim.”

"TÜRKİYE’DE ÖRNEK ALDIĞIM OYUNCU ABDÜLKADİR ÖMÜR"

Türkiye’den örnek aldığı futbolcunun Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür olduğunu söyleyen Sarıahmet şunları belirtti: “Türkiye’de örnek aldığım oyuncu Abdülkadir Ömür. Hem karakteri hem de oyunculuğunu örnek alıyorum. Bende onun gibi kanat oyuncusuyum. İnşallah onun seviyesine çıkabilirim. Avrupa’dan ise Neymar’ı örnek alıyorum. Tarzını çok beğeniyorum. Bir gün onunla karşılıklı oynamak isterim.”

İHSAN EFE DE REAL MADRİD’DE

Boluspor altyapısında futbola başlayan ve daha sonra Başakşehir altyapısında forma giyen Deha Sarıahmet'i kadrosuna katan İspanyol devi Real Madrid halen Boluspor'da forma giyen kaleci İhsan Efe Çalış'ı da denemek için İspanya'ya davet etti. Bu sezon Boluspor U 17 takımının formasını giyen İhsan Efe Çalış 2013 yılından bu yana Boluspor alt yapısında görev yapıyor. Genç oyuncunun Deha Sarıahmet ile birliklte İspanya'ya giderek Real Madrid'e imza attığı açıklandı.