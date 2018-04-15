Haber: Semih Baykal

TBF Erkekler 2. Lig Play Off 1. MaçındaBoluspor Bolu Belediyespor, Rota Kolejini konuk etti. Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Boluspor takımı 75 – 63 kazandı. Maçın ilk dakikalarına iki takımda etkili başladı. İlk periyodun sonunda farkı 4’e çıkaran Bolu Belediyesi ilk periyodu 20 – 16 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibine karşı üstünlüğünü koyan Boluspor 5.dakikada farkı 11’e çıkararak skoru 31 – 20’ye getirdi. Ev sahibi avantajını iyi kullanan Boluspor Bolu Belediyespor Basketbol takımı ilk yarıyı 35 – 26 önde tamamladı. Üçüncü periyodun ilk dakikalarında da etkili oyunu sürdüren Bolunun dev adamları farkı 13 sayıya çıkararak 4.dakikada skoru 43 – 30’a getirdi. Farkı eritmek isteyen Rota Koleji üçüncü periyodun 6.dakikasında farkı 7 sayıya indirerek maçta durumu 43 – 36 yaptı. Rakibin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Boluspor basketbol takımı periyot sonunda farkı 15’e çıkararak son periyoda 54 – 39 önde girdi. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Bolunun dev adamları son periyodun 3.dakikasında farkı koruyarak skoru 57 – 43’e getirdi. Rakip Rota Koleji maça ortak olsa da Boluspor izin vermedi. Karşılıklı sayılarla geçen maçın 6.dakikasında maçta durumu Bolu Belediyesi takımı durumu 65 – 51 yaptı. Maç boyunca üstünlüğünü koruyan Boluspor Bolu Belediyespor takımı mücadeleyi 75 – 63 kazanarak seride 1 – 0 öne geçti. Maçın en skorer isimleri 19’ar sayıyla Rota Kolejinden Onat Gür Eroğuz ve Boluspor Bolu Belediyespor’dan Burak Can Dilmaç oldu. Rota Kolejinden Onat Gür Eroğuz maçta kaydettiği sayıyla takımın en skorer ismi olurken, takımının maçı kaybetmesine engel olmadı. Boluspor’da Dilmaç’tan sonra Erhan Kocamış attığı 17 sayıyla skora en çok katkı yapapn ikinci isim oldu. Eleme maçının ikinci karşılaşması17 Nisan Salı günü saat 13.00’da İzmir Halkapınar Spor Salonunda oynanacak. İzmir’de oynanan mücadelenin sonunda serinin 1 –1’e gelmesi halinde serinin 3. maçı 21 Nisan Cumartesi günü Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynanacak.

Salon: 17 Temmuz Spor Salonu

Hakemler: Özkan Tola, Batuhan Kümükoğlu, Mustafa Candemir Tabak

Boluspor Bolu Belediyespor: Erhan Kocamış, Can Nurkan, urak Can Dilmaç, Oğulcan Metehan Deniz, Samed Demirok,Rahim Rızvanoğlu,Serhat Doğanay, Ayberk Güleryüz, Hakan Şanlı, Tufan Fındıklı, Efe Ayberk Kayalar, Berkay Burak Aygün

Rota Koleji: Özkan Keser, Onat Gür Eroğuz, Arda Akbaş, Tolga Kanmaz, Aykut Ulutuğay, Berk Canan, Berkay Soy, Necip Çağatay Yılmaz, Onur Dağ, Yiğit Evren, SertanŞiyak, Timucin Filiz

Setler: 1P: 20-16, 2.P: 36-26, 3.P: 54-39, 4.P: 75-63