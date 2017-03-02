Haber: Esra Öztürk

Kulüpten yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Eski Yönetim Kurulu Üyemiz İlkay Yanardağ'ın ablası Yasemin Çavuşoğlu'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Yasemin Çavuşoğlu'nun cenazesi dün Karacaağaç Mahalle Camii'nde kılınan öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilmiştir. Boluspor Kulübü olarak merhume Yasemin Çavuşoğlu'na Allah’tan rahmet, Çavuşoğlu ve Yanardağ ailesine baş sağlığı dileriz."