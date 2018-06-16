Haber: Semih Baykal

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in babası, Demirören Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Demirören’in hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberi tüm sevenlerini üzüntüye boğdu. Boluspor resmi internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in babası, Demirören Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören’in hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Boluspor Kulübü olarak, merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyor, Sayın Yıldırım Demirören başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz”