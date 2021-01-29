Boluspor’dan transfer atağı

Haber: N. Halid Altundal

Mustafa Çeçenoğlu'nu tanıyalım:

12 Ocak 1994, Kadıköy doğumlu olan Çeçenoğlu, Fenerbahçe altyapısında futbola başladı. Fenerbahçe'de altı sezon alt yaş gruplarında forma giyen Mustafa Çeçenoğlu, Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Ardından, Karacabey Belediyespor kulübünde profesyonelliğe adım atan orta saha oyuncusu sırasıyla; Beylerbeyi, Mamak FK, Menemenspor ve son olarak Gençlerbirliğ'nde görev yaptı. İlk devrede Gençlerbirliği’nde kadroya girmekte zorlanan Çeçenoğlu, Boluspor’da Melih Okutan’dan boşalan ‘sağ kanat’ pozisyonunu doldurmak için sene sonuna kadar kiralandı.

Papa Alioune Diouf’u tanıyalım:

22 Haziran 1989, Senegal doğumlu olan Diouf, Litex Lovech, Dakar UC, Kalmar FF ve İstanbulspor takımlarında forma giydi. Senegalli futbolcunun kariyerinde 6'sı Avrupa Ligi maçı olmak üzere 260 maçı bulunuyor. Diouf ayrıca, 3 kez Senegal Milli Takımı'nda görev yaptı. Sağ ve sol kanatlarda da oynayabilen oyuncunun asıl mevkisi ise santrafor. Diouf’un o bölgede ilk yarı performansı oldukça tartışılan Mertan Öztürk ve Rydell Poepon ile rotasyona girmesi bekleniyor.