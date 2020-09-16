Boluspor’dan Yetişti, Süper Ligde Yıldızlaştı

Haber: C.Kutay Aykan

Oltan Karakullukçu, 1991 yılında Gümüşhane'de dünyaya geldi. Güncel olarak TFF 1. lig ekiplerinden Erzurumspor'da futbol oynamaktadır. Futbola Gümüşhanespor altyapısında başlayan Oltan, 2005 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma yükseldi. Gümüşhanespor için ilk resmî karşılaşmasına 28 Mart 2009 tarihinde Ünyespor'a karşı oynanan 3. Lig karşılaşmasında çıktı. Gümüşhanespor'da 2010-11 sezonuna kadar oynadı. Burada oynamaya başladıktan sonra Türkiye genç millî takımlara davet edilmeye başlandı ve Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımıyla 2009 yılında düzenlenen Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katıldı. Burada oynamanın avantajıyla birçok üst kademe lig ekibin transfer listesine girmeyi başardı.

Boluspor’da Parlamaya Başladı

Neticesinde 2010-11 sezonunun başında 1. Lig ekiplerinden Boluspor'la anlaşarak buraya transfer oldu. 10 Ağustos 2012'de Denizli Belediyespor'a kiralandı. 2014-2015 Sezonu ikinci dönemde 3. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımına transfer olmuştur. 4 kez Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımına çağrılan Oltan Karakullukçu, 3 kez Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı formasını giymiştir ve bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetmiştir.