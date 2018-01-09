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09 Ocak 2018 Salı
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    • “Boluspor’la Şampiyonluk yaşamak istiyorum”

    Boluspor’un tecrübeli sol beki AndreSantos Antalya’ gerçekleştirilen kampında açıklamalarda bulundu. Santos, Boluspor ile şampiyonluk yaşayıp tekrardan Süper Lig’de forma giymek istediğini belirtti.

    09 Ocak 2018 Salı 15:16
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    “Boluspor’la Şampiyonluk yaşamak istiyorum”

    Haber: Gönül Olutürk

    Ligin ilk haftalarında iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirten AndreSantos“Şimdilik her şey yolunda. Lige iyi başlayamadık. Son zamanlarda toparlayabildik. İkinci yarıda kaldığımız yerden devam ederek hedeflediğimiz yere, Süper Lig'e ulaşmayı çok istiyoruz”dedi.

    “DAHA SERT OYNANIYOR”

    Brezilyalı oyuncu AndreSantosTFF 1.Ligin Süper Lig’e göre farklı ve sert olduğunu belirtti. Ayrıca Boluspor ile şampiyonluk yaşamak istediğinin belirten Santos“TFF 1'inci Lig, Süper Lig'e göre daha farklı. Burada futbol biraz daha sert oynanıyor. Teknik ve taktik açıdan Süper Lig gibi değil. Ama ben buraya alıştım. Geldiğim zamanki gibi değilim. Geldiğim sezon 14 gollük bir katkım olmuştu ve üstüne asistler yaptım. Bu sezon bu katkıyı veremedim çünkü ilk 4 maçta cezam vardı ve oynayamadım. Daha sonrasında sakatlıktan döndüm. Tam ritmimi yakalayamadım ama ben de 2'nci yarıda elimden geleni yaparak geçen sezonki performansıma yakın ya da geçen sezonki gibi bir istatistik yapmak istiyorum. Boluspor ile şampiyonluk yaşayarak tekrardan Süper Lig'de forma giymek istiyorum. Süper Lig'de oynamayı tabii ki istiyorum ama Boluspor ile Süper Lig'de olmak istiyorum. Boluspor'u Süper Lig'e çıkardıktan sora bırakıp gidecek değilim. Başkanımızla oturup bu durumu bir değerlendirme niyetim var”ifadelerine yer verdi.

    Sevildiği yerde olmanın daha önemli olduğunu belirten AndreSantos“Kazandığım miktardan ziyade verilen sözlerin tutuluyor olması çok daha önemli ki bu bizim kulübümüzde fazlasıyla var. Başkanımız sağ olsun ödemeleri gününde yapar, aksatmaz. Aksarsa bile söz verdiği günde uyandığımızda maaşımızı hesabımızda görürüz. Miktardan ziyade dediğim gibi verilen sözün tutulması sevdiğiniz ve sevildiğiniz bir yerde olmak benim için çok daha önemli. Boluspor'da her şekilde tatmin oluyorum. Benim için hiçbir şekilde bir problem yok”ifadelerini kullandı.

    “O GÜNLER BENİM İÇİN UNUTULMAZ”

    AndreSantos, Fenerbahçe’de geçirdiği günleri özlediğini ve ömrü boyunca da özleyeceğini belirtti. Ayrıca Aziz Yıldırım ile ilgili de konuşan Santos “Fenerbahçe'de geçen günlerimi özlüyorum ve ömrüm boyunca da özleyeceğim. O günler benim için unutulmaz. Türkiye'nin en büyük kulübünde çok büyük başarılar elde ettim ve şampiyonluk yaşadım. Başkanından taraftarına, yönetimden futbolcusuna kadar herkesten büyük sevgi ve saygı gördüm. Bunlar çok güzel şeyler. Hayatım boyunca çok özleyeceğim günler. Çok özlüyorum. Aziz Yıldırım mükemmel bir başkan, mükemmel bir arkadaş, bir ağabey ve bir baba. Benim için çok anlam ifade ediyor. Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Türkiye'de herkesin sevdiği bir isim değil ama tanıdıktan sonra öyle olmadığını siz de anlarsınız. Çünkü o Fenerbahçe için elinden geleni yapıyor. Fenerbahçe'nin başarısı onun için her şeyden önce geliyor. Her zaman kulüp için en iyisini düşünen, çok büyük bir insan. Çok saygı duyuyorum ve onu çok seviyorum. Fırsat buldukça İstanbul'a ve maçlara gittiğimde görüşüyoruz. Muhabbet ediyoruz. Benim için hala oynadığım zamanki gibi. O da beni sevdiğini hala gösteriyor. Her zaman fırsat buldukça muhabbet ederiz” dedi.

    “KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI”

    Alex’in Fenerbahçe’den ayrılmasını değerlendiren AndreSantos“Alex gibi kariyerli ve her şeyini Fenerbahçe'ye vermiş birisinin sonunun bu şekilde olması büyük bir talihsizlik. Keşke böyle olmasaydı. Bir yandan da Aziz Yıldırım bu kulübün başkanı ve hatta yıllardır başkanı. Alex'den çok daha önce başkanlığa başladı ve Fenerbahçe tarihinde unutulmaz bir izi var. Her zaman da öyle olacak. Bu olay Brezilya'da da büyük bir yankı uyandırdı. Alex, çok uzun zaman Fenerbahçe forması giydi ve takımın kaptanıydı. Bir gün kadro dışı kaldı ve sonra sözleşmesi feshedildi. Bunu birçok insan anlayamadı ama bazen bunlar futbolda oluyor. Keşke böyle olmasaydı, büyük bir talihsizlik. Alex'in Fenerbahçe'ye verecek daha çok şeyi vardı. Bu konuyla ilgili Alex ile konuşmadım. Brezilya'da birbirimize yakın oturuyoruz, yakın arkadaşım. Bu konuyu ona hiç sormadım, konuşmadım. Bir sonraki görüşmemizde ilk soracağım soru bu konu olacak. Direkt onun ağzından neler olduğunu duymak istiyorum” ifadelerini kullandı.

    “HER ŞEY OLABİLİYOR”

    Futbolu bıraktıktan sonra hocalık yada sportif direktörlük yapabileceğini belirten Santos “Neden olmasın. Kim bilebilir Futbol çok değişken bir spor. Her zaman her şey olabiliyor. Bir hoca ya da sportif direktörlük olabilir. Yöneticilik de olabilir. Bunu ben de çok isterim, eminim Alex de istiyordur. Bizim Fenerbahçe ile çok güzel bağlarımız, çok güzel hatıralarımız var. Şu an benim Boluspor ile olduğum gibi. İleride neyin ne olacağını bilemeyiz. Umarım böyle bir şey olur” açıklamasında bulundu.

    “ZİCO BENİM İDOLÜM”

    Zico ve Aykut Kocamanla ilgilide değerlendirmelerde bulunan Santos “Zico benim idolüm. Her zaman kendisinin benim için ayrı bir yeri var. Küçüklüğümden beri Zico'nun büyük bir fanıyım. Onunla çalıştık, hoca futbolcu ilişkisi yaşadık ve abi kardeş gibi olduk. Hatta bu ilişki bunun daha ötesine geçti. Benim için bu unutulmaz bir deneyim. Hala da görüşüyoruz. Çok sevdiğim ve çok saygı duyduğum bir futbol adamı. Brezilya'dan sonra benim ilk kulübüm yani Avrupa'ya geldiğim ilk kulübüm Fenerbahçe oldu. Aykut Kocaman burada bana çok şey öğretti. Kendisinden çok şey gördüm çok şey öğrendim. Bana çok yardımcı oldu. Fenerbahçe'de zor günler yaşamadıysam bu Aykut Kocaman'ın sayesindedir” ifadelerini kullandı.

    “TARAFTAR İLGİSİNİ HER FUTBOLCU İSTER”

    Taraftarın önemine değinen AndreSantos, “Taraftar çok önemli ama ben futbol oynamayı çok seviyorum. Fenerbahçe'de oynarken hissettiğimi Boluspor'da oynarken de hissediyorum. Bunu söylerken çok samimiyim. Bu duygular tükenmeye başladığında zaten futbolu bırakırsın. Öyle futbolu bıraktım demekle de futbol bırakılmıyor. Ama sonuç olarak taraftar çok önemli. Fenerbahçe'de onbinlere karşı oynuyorduk. Bolu'da da keşke böyle bir şey olsa. Taraftar ilgisini her futbolcu ister. Ama Bolu'da da taraftarımız yok diyemeyiz. Maçlarımıza gelen küçümsenmeyecek sayıda taraftarımız var. Daha fazla olmasını tabii ki isterim”dedi.

    “BU DA BENİM HAYALİM”

    Aktif futbol yaşantısına birkaç yıl daha devam edeceğini belirten Santos“Bir iki yıl daha yüksek seviyede futbol oynarım diye düşünüyorum. Kendimi fit hissediyorum. Fenerbahçe formasıyla jübile yapmak neden olmasın. Bu da benim hayalim. Son kez Kadıköy'de taraftarın önüne çıkmak benim için mükemmel olur. Orada futbolu bırakmak benim hayalim” açıklamasını yaptı.

    “BAŞARILI AŞÇILARI OLAN BİR YER”

    Bolu’daki yemeklerin çok güzel olduğunu belirten AndreSantos “Bolu, çok güzel yemekleri ve çok da başarılı aşçıları olan bir yer. Kendimi zor tutuyorum diyebilirim. Futbolcular için yemek yemek her zaman sıkıntılı oluyor. Dozunu çok kaçırmamak gerek. Bolu'da bu konuda çok zorlanıyorum. Türkiye'de yediğim en güzel yemekler Bolu'da diyebilirim. Kulüpte de mutfağa giriyorum ve aşçılar bana bazı yemekleri öğretiyor. Mutfakta da iyiyimdir yemek yaparım ama onlar kadar değil tabii ki” dedi.

    “UMARIM FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR”

    Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi desteklediği belirten Santos, “Umarım Fenerbahçe şampiyon olur. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını çok isterim. Şu anda şampiyonluk yarışında 6 takımın şansı var ve bu son ana kadar böyle gidecek gibi görünüyor. Ben de bir Fenerbahçe taraftarı olarak Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum”ifadelerini kullandı.

    BEN DE ONLARI ÖZLÜYORUM

    Son olarak Fenerbahçe taraftarını çok özlediğini belirten Santos açıklamasını“Şu anda Boluspor'da oynuyorum ve bu formayı terletiyorum ama onların beni özlediği kadar ben de onları özlüyorum. Çok saygı duyduğum mükemmel bir taraftar grubu var. Sosyal medyadan sürekli mesajlarını alıyorum. Ben de onları çok özlüyorum, umarım bir gün yollarımız kesişir” sözlerini kullanarak tamamladı.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’un, Tecrübeli, Sol, Beki, AndreSantos

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