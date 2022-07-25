Bolusporlu Abdoulaye Sünnet Mevlüdü’nde Kuran-ı Kerim okudu

Boluspor'un Genç Kalecisi Arda Yazıcı'nın kardeşi Aras' ın sünnet merasiminde Boluspor'un Fildişili oyuncusu Abdoulaye Diarrassouba Kuran-ı Kerim okudu.

Bolusporlu Abdoulaye Sünnet Mevlüdü’nde Kuran-ı Kerim okudu

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Metal-İş Sendikası Yöneticilerinden Aslan ve Perihan Yazıcı çiftinin oğulları Aras’ın sünnet düğünü merasimi yapıldı. İlimizin tanınan isimlerinden Aslan Yazıcı’nın oğlu ve Boluspor’un genç kalecisi Arda Yazıcı’nın kardeşi Aras'ın sünnet düğünü yapıldı.

Sünnet merasimine, Bolusporlu oyuncular Abdoulaye Diarrassouba, Naby Youssouf Oulare, Boluspor taraftar gurupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Aras' ın sünnet merasiminde Boluspor'un Fildişili oyuncusu Abdoulaye Diarrassouba düzenlenen Mevlidi Şerif’te Kuran-ı Kerim okuyarak davetlilerin takdirini kazandı.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022, 15:33
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