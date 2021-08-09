Bolusporlu Emre Çorum FK ile anlaştı

Çorum Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Boluspor’da forma giyen defans oyuncusu Emre Öztürk ve Atakan Akkaynak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bolusporlu Emre Çorum FK ile anlaştı


Haber: Aysun Beykoz

 2021-2022 futbol sezonuna şampiyonluk parolasıyla giren Çorum Futbol Kulübü, Boluspor'un 29 yaşındaki defans oyuncusu Emre Öztürk ile Willem lI, Çaykur Rizespor ve Türkgücü formalarını giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbolcular Emre Öztürk ve Atakan Akkaynak'la imzaları Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan attı. Yeni sezon öncesi Çorum FK, süper ligden Murat Yıldırım, Samsunspor'dan Burak Çalık, Kocaelispor'dan Batuhan Er gibi çok sayıda tecrübeli futbolcuya kadrosuna dahil etti.

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