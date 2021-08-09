Bolusporlu Emre Çorum FK ile anlaştı



Haber: Aysun Beykoz

2021-2022 futbol sezonuna şampiyonluk parolasıyla giren Çorum Futbol Kulübü, Boluspor'un 29 yaşındaki defans oyuncusu Emre Öztürk ile Willem lI, Çaykur Rizespor ve Türkgücü formalarını giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbolcular Emre Öztürk ve Atakan Akkaynak'la imzaları Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan attı. Yeni sezon öncesi Çorum FK, süper ligden Murat Yıldırım, Samsunspor'dan Burak Çalık, Kocaelispor'dan Batuhan Er gibi çok sayıda tecrübeli futbolcuya kadrosuna dahil etti.