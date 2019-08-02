Bolusporlu Kaleci Ereğli’de

Haber: Birol Ertunç

Eflatun Beyazlı takım, Boluspor forması giyen ve geçtiğimiz sezon Van Büyükşehir Belediyespor'da kiralık oynayan 23 yaşındaki genç file bekçisi Kadir Kahvecioğlu prensipte anlaştı. Bölgesel Amatör Lig takımı Ereğli Belediyespor teknik patron Semih Tokatlı yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda hedefi yine şampiyonluk olarak belirleyen Ereğli Belediyespor aradığı kaleciyi de buldu. Eflatun Beyazlı takım TFF 1.Lig takımı Boluspor forması giyen ve geçtiğimiz sezon Van Büyükşehir Belediyespor'da kiralık oynayan 23 yaşındaki genç kaleci Kadir Kahvecioğlu anlaştı. Kahvecioğlu yarın Ereğli Belediyespor tesislerine gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.1930 Bafraspor altyapısında yetişen 23 yaşındaki genç file bekçisi Kadir Kahvecioğlu, 12 Bin Gölspor, Boluspor ve Van Büyükşehir Belediyespor formalarını giydi. 23 yaşındaki genç kaleci Kahvecioğlu, 3.Ligde 3 ve Türkiye Kupasında ise 4 olmak üzere toplamda 7 maça çıktı.