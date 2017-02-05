Haber: Erdal Tanrıverdi

Zambiya’nın ev sahipliği yapacağı CAF’ın düzenlediği U20 Şampiyonasında mücadele edecek Senegal U20 Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna, Boluspor forması giyen Mamadou Diarra’da davet edildi.

SON MAÇ 5 MART’TA

Diarra, Mersin İdmanyurdu maçının ardından Milli Takım kampına katılacak. Diarra’nın formasını giydiği Senegal U20 Milli takımı, kupa’da ilk maçını 27 Şubat’ta Sudan ile oynayacak. Senegal ikinci maçını ise, 2 Mart’ta Güney Afrika ile oynayacak. Diarra’lı Senegal gruptaki son maçını ise, 5 Mart’ta oynayacak.