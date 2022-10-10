Bolusporlu Ozan Papaker Bolu turunda

Haber: C. Kutay Aykan

Bu sezon başında, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor’dan Boluspor’a transfer olan forvet oyuncusu Ozan Papaker, Bolu’da tarihi noktaları ziyaret etti. Ziyareti esnasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Papaker, paylaşımlarında mekânların tarihçeleri hakkında bilgi verdi.

İlk olarak Taşhan’a giden Ozan Papaker, burada oturarak çektirdiği fotoğrafı; “Taşhan, Bolu, Merkez’de Osmanlı’nın son döneminden kalma kesme taş ile inşa edilmiş, günümüzde görselliği ile ilgi çeken ve kitap ticaret merkezi olarak kullanılan handır. Aşağı Taşhan, Yıldırım Bayezid Camisinin yanında 1750 yılında eşraftan Emin Ağa tarafından yaptırılmıştır” notu ile paylaştı.

Daha sonra Bolu Yıldırım Bayezid Camii önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşan Papaker şu ifadeleri kullandı: “Büyük Cami (Yıldırım Bayezid Camii). Bolu Büyükcami Mahallesi’nde bulunan cami, Yıldırım Bayezid tarafından 1382 yılında ahşap olarak yaptırılmış, 1891 yılında yanmış ve 1899 yılında tek kubbeli olarak yeniden inşa edilmiştir. 1944 depreminde büyük hasar gören cami, onarımlarla son şeklini almıştır.”