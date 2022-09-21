Boluspor’lu Veaceslav Posmac’a milli görev

Haber: Süleyman Kurt

Boluspor’un başarılı savunma oyuncusu Veaceslav Posmac, Spor Toto 1. Lig’e verilen milli arada, Moldova Milli Takımı’nın Letonya ve Lihtenştayn ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında forma giyeceği öğrenildi. Posmac, bugüne kadar 57 kez milli formayı giyerken, Moldova milli takımıyla 2 kez gol sevinci yaşadı.

Boluspor kulübü resmi hesaplarından yayımlanan Posmac’a destek mesajında “Futbolcumuz Veaceslav Posmac, Moldova Milli Takımı'nın Letonya ve Lihtenştayn ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için Milli Takım kadrosuna davet edildi. Başarılar Posmac!" ifadelerine yer verildi.

Lihtenştayn – Moldova maçı 25 Eylül Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Şuan için karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.