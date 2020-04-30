Bolusporlular’dan Ramazan Kolisi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Konuyla ilgili olarak yapılan ortak açıklamada, “Ülkece zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde Ramazan ayının gelmesi münasebeti ile yapmış olduğunuz erzak yardımı kolilerini bugün ihtiyaç sahiblerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu organizasyonda bizlere destek veren bütün dostlarımıza, futbolcu kardeşlerimize, grup üyesi taraftarlarımıza (Yarenler & Cadde14) ve kolilerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında emeği geçen bütün kardeşlerimize sonsuz teşekkürü borç biliriz. Hepinizden Allah razı olsun, Allah yardımlarımızı kabul ve makbül eylesin. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ederiz. Nice Ramazanlara hep birlikte ulaşmak dileği ile #EvdeKalBolu” ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2020, 16:13