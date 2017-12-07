Haber: Semih Baykal

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Adanspor’u konuk eden Boluspor, maç sırasında yapılan “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’yasevkedildi. Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi: “BOLUSPOR Kulübü’nün 03.12.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya görePFDK’ya sevk edilen TFF 1.Lig takımları şöyle:

1-Denizlispor Kulübü futbolcusu Burak Altıparmak'ın 02.12.2017 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor A.Ş.-Denizlispor TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

2-Denizlispor Kulübü futbolcusu AndreFrancıscoMorıtz'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3-MKE Ankaragücü Kulübü'nün 02.12.2017 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Ümraniyespor TFF 1. Lig müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.