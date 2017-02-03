Haber: Ceylan Beykoz

1. Lig'den Boluspor ile Şanlıurfaspor'un çok iyi teklifler sunduğu Metin, bu teklifleri geri çevirerek takımda kalmayı tercih etti, taraftarların gönlünde taht kurdu.

Başkan Abdullah Mergen, uzun yıllar takımda olan bu oyuncunun, gelen ciddi teklifler karşısında maddiyatı düşünmeyip, takımda kalma kararı verip, takdirlik bir hareket yaptığının altını çizdi.

Bırakamazdım Gelen teklifleri doğrulayan takımın ikinci kaptanı Metin, "Teklifler çok cazipti. Ancak ayrılmayı hiç düşünmedim. Normalde tek taraflı fesih hakkımı kullanıp bedelsiz olarak da ayrılabilirdim; fakat takımın bana ihtiyacı olduğunu düşündüm. Manisaspor'da oynamaktan mutluyum. Burası yuvam gibi oldu. Manisaspor'u bir an önce hak ettiği yere getirmek istiyoruz" dedi.