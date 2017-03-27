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27 Mart 2017 Pazartesi
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    • Boluspor'u kullanıyorlar

    Boluspor’un adını kullanarak Avrupa’da yaşayan vatandaşlardan para toplayanlar ‘Avrupa’nın yıldızları’ adı altında futbol organizasyonları düzenliyor.

    27 Mart 2017 Pazartesi 14:03
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    Boluspor'u kullanıyorlar

    Haber:  Ceylan Beykoz

    TFF 1.Lig'de yer alan Bolu temsilcisi Boluspor'un adı, Avrupa'da kullanılıyor ve bu yolla gurbetçi gençlerden para toplanıyor. Almanya'da 'Avrupa'nın Yıldızları adı altında futbolcu seçmeleri yapıyoruz' diyerek, Boluspor, başta olmak üzere Bursaspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Akhisar Belediyespor, Kayserispor alt liglerden de Eskişehirspor, Göztepe, Mersin İdman Yurdu ve İskenderun Demir Çelikspor takımları için seçmeler yapıldığı belirtiliyor.

    1000'ER EURO ALIYORLAR

    Kulüplerin isim ve logolarının da kullanıldığı broşür ve afişlerle genç futbolculara 'Sizi bu Türk kulüplerine kazandıracağız' vaatlerinde bulunuluyor, bu kulüplerin seçmelere gözlemci göndereceği belirtiliyor. Futbolcu adaylarından Antalya'da kampa götürmek için ayrıca kişi başı 1000'er euro aldıkları da iddia edilen organizatörler bu yolla kasalarını dolduruyor.

    Her şehirde seçme

    Özellikle Türklerin yoğun bulunduğu ülkeler ve şehirlerde seçmeler düzenleyen şirket Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin bu organizasyona gözlemci göndereceğini duyuruyor.

    BOLUSPOR'UN BİLGİSİ VAR MI?

    Futbolcu seçmeleri yapan bu kişilerin bu yöntemle binlerce euro değerinde gelir elde ettikleri ve bunu yıllardır sürdürdükleri ifade ediliyor. Bu organizasyonlar Avrupa'nın Almanya, İsviçre, Danimarka, Fransa, Belçika, Hollanda gibi Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerin birçok kentinde gerçekleştiriliyor. Boluspor'dan bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’un, Adını, Kullanarak, Avrupa’da, Yaşayan

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