HABER:S.Özge Yücel

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, yaptığı açıklamada, Boluspor'un 2 yıldır yükselme trendinde olduğunu kaydetti.Takımın bu yıl da hedefinin belli olduğunu belirten Çarıkcı, "İyi bir takım kurduk. Teknik heyetimiz değişmedi. Takımız iyi ve bu ligin en iyi takımlarından biri. Şampiyonluk meşakkatli bir iş. Onun için taraftarımız, basınımız, herkes takımı desteklemek zorunda." diye konuştu.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda dün oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Altay maçına da değinen Çarıkcı, maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını, rakibin iyi defans yaptığını, birçok pozisyonuna girmelerine rağmen gol bulamadıklarını anlattı. Çarıkcı, Altay maçını unuttuklarını, deplasmanda oynayacakları Adanaspor maçına odaklandıklarını dile getirerek, bu karşılaşmayı kazanarak kaybettikleri 2 puanı telafi etmek istediklerini belirtti.

Geçen sezon alınan ceza nedeniyle maçların taraftarsız oynandığını aktaran Çarıkcı, "İstanbulspor deplasmanından sonra ligin 8. haftasında Giresunspor'u konuk edeceğiz. Bu maçı taraftarımızın önünde oynayacağız. Bazı maçlarda taraftarın etkisine ihtiyaç oluyor. Altay maçı da bunlardan biriydi. İnşallah bu meşakkatli yolu, iyi bir şekilde katederek Boluspor'u şampiyon yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.