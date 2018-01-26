Haber: Semih Baykal

Sporun ve sporcunun gelişimini Türkiye’nin toplumsal kalkınmasının en önemli unsurlarından biri olarak gören TEMSA, kulüplere yönelik desteği artırarak sürdürüyor. Bolu Belediyesi tarafından Boluspor’a tahsis edilen ve TEMSA tarafından özel olarak tasarlanan Maraton marka otobüsün devir teslim töreni, Bolu Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi. Anahtar teslim törenine; Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, TEMSA Kamu Satış Yöneticisi Mahir Akkuş ve Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı’nın yanı sıra Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, futbolcular, teknik ekip, kulüp yöneticileri, eski başkanlar ve taraftarlar katıldı. Boluspor Kulübü futbolcu ve teknik ekibini taşıyacak yeni takım otobüsünün anahtarı, gerçekleşen teslim töreni ile Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı’ya teslim edildi.

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ ÜST DÜZEYDE

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TEMSA Kamu Satış Yöneticisi Mahir Akkuş, “TEMSA Maraton takım için özel olarak hazırlandı. 2+1 koltuk düzeni ile 36 koltuk kapasitesine sahip. Koltuk arkası ekranların yanı sıra arka ve ön tarafta toplantı masaları var. Otobüsümüz, iç ve dış olarak tamamen Boluspor’umuzun renklerine uyumlu döşemelerle kaplandı. Şerit takip ve aktif frenleme sistemleriyle üst düzey sürüş güvenliği sunan araç aynı zamanda son nesil teknolojik donanıma sahip. Boluspor Kulübü’ne TEMSA Maraton hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreninin sonunda katılımcılar takım otobüsünün önünde hatıra fotoğrafı çektirerek, otobüsü inceledi.