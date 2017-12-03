HABER:Semih Baykal

Ligin 14’ncü haftasında Adanaspor, deplasmanda Boluspor’a karşı son dakikada yedikleri penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu. Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi; “TFF 1.lig’i hem seyir anlamında hem zorluk anlamında hem çekişme anlamında takımlar arası makas çok dar olduğu için çok mücadeleci ve önemli geçiyor maçlar. Bir seri yakalayan takım kendisini play off potasında veya ilk ikinin içinde bulabiliyor. Boluspor zaten sezon başından beri iyi bir kadroya sahip takım. Türkiye Kupası dahil son 5 maçta da kazanarak önemli bir form ve gelişim gösterdiler. Boluspor’u tebrik ediyorum” dedi.