Haber: Gönül Olutürk

BolusporKulübü Başkanı Necip Çarıkçı’nın kulübünün resmi internet sitesi http://boluspor.org.tr adresinden yayınladığı mesajda “28 Aralık 1965 günü Abantspor ile Bolu Gençlik’in birleşmesi sonrasında kurulan ve Türkiye'nin güzide kulüpleri arasında yer alan Bolusporumuz 52'nci yılını kutluyor. Kurulduğu günden itibaren birçok başarılara imza atan şanlı Bolusporumuz, 52 yıla sığdırdığı başarılarını, asırlar boyunca devam ettirecektir. Türk futboluna bir çok yıldızlar yetiştiren ve kadrosunda yıldız oyuncular barındıran Boluspor Kulübü, Türk futbolunda önemli bir yere sahiptir. Ben ve yönetim kurulum, Bolu'nun en önemli değeri olan ve şanlı bir tarihe sahip olan Boluspor Kulübü'nde görev almaktan dolayı büyük bir onur duymaktayız. Bu meşakkatli yolda, kurulduğu günden itibaren Bolusporumuza katkı veren başta kurucularımıza, tüm Başkan ve yöneticilerimize, Boluspor forması giyen futbolcularımıza, teknik heyetlerimize ve taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.