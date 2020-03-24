Boluspor’un 28 haftalık karnesi

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig’de 28. Hafta geride kaldı. Boluspor bu süreçte, 28 müsabaka oynadı. Kırmızı-beyazlılar bu karşılaşmalarda; 4 galibiyet, 13 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 25 puan topladı. 28 maçta rakip filelere 24 gol bırakan Boluspor, kendi kalesinde ise 36 gol gördü. Boluspor, koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle ertelenen ligi 28 hafta sonunda 15.basamakta tamamladı. Boluspor’un düşme potasıyla arasında 1 puan fark bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar, kalan haftalarda rakipleriyle farkı açıp, sezonu düşme hattının dışında tamamlamayı hedefliyor.