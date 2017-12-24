Haber: Semih Baykal
TFF 1.lig’de mücadele eden Boluspor’un ikinci yarıda oynayacağı ilk 4 haftalık programı belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre, Boluspor 2 maçını cumartesi, 1 maçı Pazar ve diğer maçını da Cuma günü oynayacak.
İşte karşılaşma programı şöyle;
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18.Hafta
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13 Ocak 2018 Cumartesi
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DENİZLİSPOR
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ADANASPOR A.Ş.
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DENİZLİ ATATÜRK
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13.00,
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ADANA DEMİRSPOR
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BALIKESİRSPOR BALTOK
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5 OCAK FATİH TERİM
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13.00,
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AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
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BOLUSPOR
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GİRESUN ATATÜRK
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15.30,
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ESKİŞEHİRSPOR
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İSTANBULSPOR A.Ş.
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15.30,
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14 Ocak 2018 Pazar
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ÜMRANİYESPOR
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GAZİANTEPSPOR
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ÜMRANİYE BELEDİYESİ ŞEHİR
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13.00,
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B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
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MKE ANKARAGÜCÜ
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KAZIM KARABEKİR STADI
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13.00,
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GRAND MEDICAL MANİSASPOR
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ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
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MANİSA 19 MAYIS
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15.30,
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ALTINORDU A.Ş.
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ELAZIĞSPOR
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BORNOVA STADI
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18.00,
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15 Ocak 2018 Pazartesi
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK
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SAMSUNSPOR
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GAZİANTEP STADYUMU
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18.00,
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19.Hafta
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19 Ocak 2018 Cuma
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BALIKESİRSPOR BALTOK
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B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
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BALIKESİR ATATÜRK
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18.00,
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20 Ocak 2018 Cumartesi
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ELAZIĞSPOR
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ESKİŞEHİRSPOR
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ELAZIĞ ATATÜRK
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13.00,
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SAMSUNSPOR
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GRAND MEDICAL MANİSASPOR
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15.30,
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MKE ANKARAGÜCÜ
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ALTINORDU A.Ş.
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ANKARA 19 MAYIS
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15.30,
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21 Ocak 2018 Pazar
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ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
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ADANA DEMİRSPOR
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ÇAYKUR DİDİ
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13.00,
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BOLUSPOR
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ÜMRANİYESPOR
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BOLU ATATÜRK
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13.00,
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ADANASPOR A.Ş.
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AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
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5 OCAK FATİH TERİM
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15.30,
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GAZİANTEPSPOR
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK
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GAZİANTEP STADYUMU
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18.00,
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22 Ocak 2018 Pazartesi
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İSTANBULSPOR A.Ş.
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DENİZLİSPOR
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18.00,
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20.Hafta
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26 Ocak 2018 Cuma
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GRAND MEDICAL MANİSASPOR
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GAZİANTEPSPOR
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MANİSA 19 MAYIS
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18.00,
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27 Ocak 2018 Cumartesi
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ÜMRANİYESPOR
|
ADANASPOR A.Ş.
|
ÜMRANİYE BELEDİYESİ ŞEHİR
|
13.00,
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B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
|
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
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KAZIM KARABEKİR STADI
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13.00,
|
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK
|
BOLUSPOR
|
GAZİANTEP STADYUMU
|
15.30,
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28 Ocak 2018 Pazar
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MKE ANKARAGÜCÜ
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ELAZIĞSPOR
|
ANKARA 19 MAYIS
|
13.00,
|
ADANA DEMİRSPOR
|
SAMSUNSPOR
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5 OCAK FATİH TERİM
|
13.00,
|
DENİZLİSPOR
|
ESKİŞEHİRSPOR
|
DENİZLİ ATATÜRK
|
15.30,
|
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
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İSTANBULSPOR A.Ş.
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GİRESUN ATATÜRK
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18.00,
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29 Ocak 2018 Pazartesi
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ALTINORDU A.Ş.
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BALIKESİRSPOR BALTOK
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BORNOVA STADI
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18.00,
|
21.Hafta
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02 Şubat 2018 Cuma
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GAZİANTEPSPOR
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ADANA DEMİRSPOR
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GAZİANTEP STADYUMU
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18.00,
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03 Şubat 2018 Cumartesi
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BOLUSPOR
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GRAND MEDICAL MANİSASPOR
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BOLU ATATÜRK
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13.00,
|
ELAZIĞSPOR
|
DENİZLİSPOR
|
ELAZIĞ ATATÜRK
|
13.00,
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ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
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ALTINORDU A.Ş.
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ÇAYKUR DİDİ
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15.30,
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04 Şubat 2018 Pazar
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SAMSUNSPOR
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B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
|
|
13.00,
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İSTANBULSPOR A.Ş.
|
ÜMRANİYESPOR
|
|
13.00,
|
ESKİŞEHİRSPOR
|
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
|
|
15.30,
|
BALIKESİRSPOR BALTOK
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|
BALIKESİR ATATÜRK
|
18.00,
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05 Şubat 2018 Pazartesi
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ADANASPOR A.Ş.
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK
|
5 OCAK FATİH TERİM
|
18.00,
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