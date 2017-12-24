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24 Aralık 2017 Pazar
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    • Boluspor’un 4 haftalık programı belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig’in 18,19,20 ve 21 hafta müsabakalarının programını açıkladı.

    24 Aralık 2017 Pazar 13:36
    Bu haber 65 kez okundu
    Boluspor’un 4 haftalık programı belli oldu

    Haber: Semih Baykal

    TFF 1.lig’de mücadele eden Boluspor’un ikinci yarıda oynayacağı ilk 4 haftalık programı belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre,  Boluspor 2 maçını cumartesi, 1 maçı Pazar ve diğer maçını da Cuma günü oynayacak.

    İşte karşılaşma programı şöyle;

    18.Hafta

    13 Ocak 2018 Cumartesi

    DENİZLİSPOR

    ADANASPOR A.Ş.

    DENİZLİ ATATÜRK

    13.00,

    ADANA DEMİRSPOR

    BALIKESİRSPOR BALTOK

    5 OCAK FATİH TERİM

    13.00,

    AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR

    BOLUSPOR

    GİRESUN ATATÜRK

    15.30,

    ESKİŞEHİRSPOR

    İSTANBULSPOR A.Ş.

     

    15.30,

    14 Ocak 2018 Pazar

    ÜMRANİYESPOR

    GAZİANTEPSPOR

    ÜMRANİYE BELEDİYESİ ŞEHİR

    13.00,

    B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

    MKE ANKARAGÜCÜ

    KAZIM KARABEKİR STADI

    13.00,

    GRAND MEDICAL MANİSASPOR

    ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

    MANİSA 19 MAYIS

    15.30,

    ALTINORDU A.Ş.

    ELAZIĞSPOR

    BORNOVA STADI

    18.00,

    15 Ocak 2018 Pazartesi

    GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK

    SAMSUNSPOR

    GAZİANTEP STADYUMU

    18.00,

     

    19.Hafta

    19 Ocak 2018 Cuma

    BALIKESİRSPOR BALTOK

    B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

    BALIKESİR ATATÜRK

    18.00,

    20 Ocak 2018 Cumartesi

    ELAZIĞSPOR

    ESKİŞEHİRSPOR

    ELAZIĞ ATATÜRK

    13.00,

    SAMSUNSPOR

    GRAND MEDICAL MANİSASPOR

     

    15.30,

    MKE ANKARAGÜCÜ

    ALTINORDU A.Ş.

    ANKARA 19 MAYIS

    15.30,

    21 Ocak 2018 Pazar

    ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

    ADANA DEMİRSPOR

    ÇAYKUR DİDİ

    13.00,

    BOLUSPOR

    ÜMRANİYESPOR

    BOLU ATATÜRK

    13.00,

    ADANASPOR A.Ş.

    AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR

    5 OCAK FATİH TERİM

    15.30,

    GAZİANTEPSPOR

    GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK

    GAZİANTEP STADYUMU

    18.00,

    22 Ocak 2018 Pazartesi

    İSTANBULSPOR A.Ş.

    DENİZLİSPOR

     

    18.00,

     

     

     

     

    20.Hafta

    26 Ocak 2018 Cuma

    GRAND MEDICAL MANİSASPOR

    GAZİANTEPSPOR

    MANİSA 19 MAYIS

    18.00,

    27 Ocak 2018 Cumartesi

    ÜMRANİYESPOR

    ADANASPOR A.Ş.

    ÜMRANİYE BELEDİYESİ ŞEHİR

    13.00,

    B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

    ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

    KAZIM KARABEKİR STADI

    13.00,

    GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK

    BOLUSPOR

    GAZİANTEP STADYUMU

    15.30,

    28 Ocak 2018 Pazar

    MKE ANKARAGÜCÜ

    ELAZIĞSPOR

    ANKARA 19 MAYIS

    13.00,

    ADANA DEMİRSPOR

    SAMSUNSPOR

    5 OCAK FATİH TERİM

    13.00,

    DENİZLİSPOR

    ESKİŞEHİRSPOR

    DENİZLİ ATATÜRK

    15.30,

    AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR

    İSTANBULSPOR A.Ş.

    GİRESUN ATATÜRK

    18.00,

    29 Ocak 2018 Pazartesi

    ALTINORDU A.Ş.

    BALIKESİRSPOR BALTOK

    BORNOVA STADI

    18.00,

     

    21.Hafta

    02 Şubat 2018 Cuma

    GAZİANTEPSPOR

    ADANA DEMİRSPOR

    GAZİANTEP STADYUMU

    18.00,

    03 Şubat 2018 Cumartesi

    BOLUSPOR

    GRAND MEDICAL MANİSASPOR

    BOLU ATATÜRK

    13.00,

    ELAZIĞSPOR

    DENİZLİSPOR

    ELAZIĞ ATATÜRK

    13.00,

    ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

    ALTINORDU A.Ş.

    ÇAYKUR DİDİ

    15.30,

    04 Şubat 2018 Pazar

    SAMSUNSPOR

    B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

     

    13.00,

    İSTANBULSPOR A.Ş.

    ÜMRANİYESPOR

     

    13.00,

    ESKİŞEHİRSPOR

    AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR

     

    15.30,

    BALIKESİRSPOR BALTOK

    MKE ANKARAGÜCÜ

    BALIKESİR ATATÜRK

    18.00,

    05 Şubat 2018 Pazartesi

    ADANASPOR A.Ş.

    GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK

    5 OCAK FATİH TERİM

    18.00,
    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Federasyonu, 1., Lig’in

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