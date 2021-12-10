Boluspor’un Adanaspor maçında hedefi 3 puan

Haber: Uğur Balaban

Spor Toto 1. Lig’de geçtiğimiz hafta deplasmanda güçlü rakibi Ümraniyespor’u 2-1 mağlup eden kırmızı beyazlı ekibimiz Adanaspor’u sahasında konuk edecek. Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada hakem Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Çelik’in yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Bingöl olacak.

Kırmızı beyazlı ekibimiz ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Boluspor oynadığı son 2 lig maçını galibiyetle kapattı. Ekibimiz ligde 11. Sırada yer alıyor. Adanaspor ise bu sezon oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile ligin 12. sırasında yer alıyor.

Adanaspor ile 59. Randevu

Boluspor Adanaspor ile tarihinde 59. müsabakaya çıkacak. Boluspor daha önce oynadığı 58 müsabakadan 26’sını kazanırken 15 müsabakayı ise Adanaspor kazandı. Kalan 17 maç ise berabere bitti.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda deplasmanda Boluspor 3-2 galip gelirken, sezonun ikinci maçında kırmızı-beyazlı ekibimiz kendi sahasında 2-1 mağlup oldu.