Haber: Semih Baykal

Her sezon Bolu Atatürk Stadyumunda yaşanan skorbord sıkıntısı bu sezonda ligin 21. Haftasında ortaya çıktı. Boluspor’un Grandmedical Manisaspor ile karşılaştığı maçın 19’ncu dakikasında Yusuf Emre’nin frikik’ten attığı gol sonrasında stat’daki skorbord sıfırlandı. Yetkililer sıfırlanan skorbord’u eski haline getirmeye çalışsa da Bein Max 1’de yayınlanan karşılaşmadaki dakika ile arasında oluşan 30 saniyelik bir farkı düzeltemediler. Maçın ikincı yarısında skorbord bir daha arızalandı. Bu sefer maçın 70’nci dakikasında skorbord da yer alan süre tamamen ortadan kalktı. Maçı takip edenler yaşanan bu sorun karşısında isyan etti. Yetkililerin hemen hemen her sezon yaşanan bu sorunu nasıl çözeceği ise merakla bekleniyor.