Boluspor’un çağrısına sessiz kalmadılar

Haber: Ceylan Beykoz

Geçen hafta ihtiyaç sahibi 3 kişiye elektrikli tekerlekli sandalye sağlayan Beypiliç Boluspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Var mısınız? Engelleri birlikte kaldıralım" sloganıyla Adana Demirspor'u sosyal medya hesabı Twitter'dan etiketledi.

Çağrıya sessiz kalmayan Adana Demirspor, kulüp başkanı Murat Sancak ve futbolcuların katkısıyla alınan 6 elektrikli tekerlekli sandalyeyi antrenman öncesi tesislere davet edilen ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Mavi-lacivertliler, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Var mısınız? Engelleri birlikte kaldıralım" sloganıyla Yılport Samsunspor'u etiketleyip, kampanyaya katılmaya çağırdı.

Beypiliç Boluspor'un başlattığı "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" kampanyasına Adana Demirspor’un desteğinden sonra Boluspor Kulüp başkanı Abdullah Abat, açıklamada bulunarak, sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini söyledi.

Futbolcuların ihtiyaç sahibi aileler için kendi aralarında dayanışma yaparak para topladığını aktaran Abat, "Oyuncularımız ellerinde geldiğince yardımcı olmaya çalıştılar. İnşallah bu davranış, diğer takımlara da örnek olacaktır. 3-5 kişi bir araya toplanıp tekerlekli sandalye alsa engellerin kaldırabileceğini düşünüyorum." dedi. Abat, projenin zincirleme şekilde diğer takımlara da örnek olmasını hedeflediklerini dile getirerek, "Projemizin haberini, Adana Demirspor kulübüne sosyal medyada pas ettik. Adana Demirspor Kulübü yöneticileri ile de irtibata geçerek bunun yayılmasını sağladık. Adana Demirspor da bu projeye destek vererek ellerinden geldiğinin fazlasını yapmaya çalıştı. Şimdi de onlar bu işi Samsunspor'a pas etti. Samsunspor’da bu işin devamını getirerek başka bir kulübe pas edecek." ifadelerini kullandı. İyilik hareketi başlattıklarını vurgulayan Abat, "Bu projeyi duyarlılık göstermek adına başlattık. Diğer kulüplerimiz de buna destek oldu. Boluspor'un bu işi başlatmasından dolayı son derece mutluyuz. Bu gibi projelerimiz devam edecek. Bu bir dayanışmadır, dostluk, kardeşliktir" diye konuştu.