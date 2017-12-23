Haber: Esra Öztürk

Boluspor takımı deplasmanda çıktığı 8 maçta topladığı 9 puanla dış saha puan tablosunda 5.sırada yer alıyor. Boluspor takımı bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 3 galibiyet elde etti. Boluspor takımı deplasmandaki 2 maçlık galibiyet serisine 15.haftada İstanbulspor deplasmanında 1-0 yenilerek son verildi. Boluspor takımı bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde de 7 gol gördü. Boluspor kulübünün deplasmanda aldığı sonuçlar şu şekilde;

Ümraniyespor – Boluspor: 1 – 0

Manisaspor – Boluspor: 2 – 1

BB Erzurumspor – Boluspor: 0 – 2

MKE Ankragücü – Boluspor: 2 – 0

Çaykur Rizespor – Boluspor: 1 – 0

Gaziantepspor – Boluspor: 0 – 3

Elazığspor – Boluspor: 0 – 1

İstanbulspor – Boluspor: 1 – 0