Boluspor’un efsane kaptanı

Haber: N.Halid Altundal

O bir Boluspor efsanesiydi. Uzun süredir rahatsızlığı bulunan efsane isim Japon lakaplı Rıdvan Ertani ne yazık ki geçtiğimiz Şubat ayı içinde hayata gözlerini yumdu ve aramızdan ayrıldı. Akif Bey ve Sabahat Hanım’ın oğlu Rıdvan Ertani 12.08.1945’te İstanbul Çapa’da doğdu. Bir yaş büyüğü Birol Ağabeyi vardı. O da Boluspor’da futbol oynamıştır. Rıdvan, Çapa İlkokulundan mezundur. Bolu’ya geldikten sonra Bolu Atatürk Ortaokulundan ortaokul diploması aldı.

Futbola Çapa’da başladı

Futbola amatör olarak 1963 yılında Çapa’da başladı. 1964-65 yılında İstanbul Amatör kümede gol kralı oldu. Antrenör Naci Özkaya tarafından Şenlikköy’de yapılan şöhretler maçında oynarken görüldü. Onun aracılığı ile de Boluspor’a geldi.

Boluspor’a 1966’da transfer oldu

Boluspor’dan önce Sarıyer ile amatör olarak 5.000 TL’ye anlaşma yaptı. Bu bakımdan Bolu’ya biraz nazlı geldi. İkinci defa Naci Özkaya ve Mustafa Yaşar Eyüboğlu görüşmeye gittiğinde Rıdvan’ı bir hayli zor buldu, ikna etti ve Bolu’ya getirdi. 12.500 TL’ye Birol’la birlikte gelmesi için anlaşma yapıldı. 1966-67 sezonunda Boluspor’da oynamaya başladı ve golleri sıraladı.

11 Yılda 336 resmi maç 56 gol

Tam 11 yıl kırmızı beyazlı formayı terleten ve 336 maça çıkan Japon Rıdvan bu maçlarda 56 gol kaydetti. Efsane isim 1968 yılında askere gitti. Askerdeyken de futboluna devam eden ve izinli olarak maçlara gelip giden Japon Rıdvan, bir maçta sakatlanıp birliğine 1 gün geç dönünce 4 ay cezaen fazla askerlik yaparak 28 ayda terhis oldu.

Sık sık sağ omzu çıkarak sakatlanırdı

Efsane isim sık sık sağ omuzundan sakatlanır fakat hiçbir zaman maçı bırakmazdı. Bir çok maçta sağ omuzu çıkan Rıdvan Ertani, takım arkadaşı Lütfü Isıgöllü’nün omzunu yerine koyması ile maça devam ederdi. Bununla ilgili bir açıklamasında şu açıklamaları yapan Ertani şunları söyledi: “Omuzum sık sık çıkardı. Lütfü Isıgöllü maç içinde hemen omzumu yerine yerleştirirdi. Bende maça devam ederdim. 2009 yılında omzumun her zaman yerine getirilmediğini ortopedist Dr. Baki Elhan’ın omzumu koluma tam oturtması ile anladım.”

Efsane isim 1970 yılında Şeref Hanımla evlenerek tam Bolulu oldu. Bu evliliğin meyvesi olarak 1972’de kızı Özlem, 1979’da da oğlu Ömür dünyaya geldi. 1980 yılında Tekel’de Bolu’da göreve başladı. Boluspor tarafından eksik yatırılan sigorta primleri de Tekel tarafından yatırılarak 1996 yılında emekli oldu. Neagu’nun teknik direktörlük yaptığı dönemde yardımcı olarak çalıştı. Boluspor tekrar 1.lige çıktı. Boluspor 3.ligden 2.lige çıkarken de Çetiner Erdoğan’ın istifa edip ayrılmasından sonra Selahattin Konrad ile teknik menajer olarak Boluspor’a hizmet etti.