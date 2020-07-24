Boluspor’un En Golcü Ayağı

Haber: Volkan Yılmaz
İşte ligin en golcü isimleri: Altay Marco Fılıpe Lopes Paıxao 22, Giresunspor Raul Andreı Rusescu 12, Cesar Grup Ümraniyespor Emircan Altıntaş 11, Adana Demirspor Erkan Zengin 11, Osmanlıspor Futbol Kulübü Mertan Caner Öztürk 11, Akhisarspor Burhan Eşer 10, Cesar Grup Ümraniyespor Ghıslaın Gımbert 10, Adana Demirspor Mehmet Akyüz 10, Ekol Göz Menemenspor Samed Ali Kaya 10, Bursaspor Yevgen Seleznov 10, İstanbulspor A.Ş. Aldın Cajıc 9, Hatayspor Mirkan Aydın 9, Adana Demirspor Volkan Şen 9, Adana Demirspor Aıas Aosman 8, Keçiörengücü Cem Ekinci 8, Akhisarspor Erhan Çelenk 8, Eskişehirspor Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka 8, Akhisarspor Sokol Cikalleshi 8, Ekol Hastanesi Balıkesirspor Antonıo Mrsıc 7, Keçiörengücü Boubacar Dıalıba Dıabang 7, Fatih Karagümrük A.Ş. Erik Sabo 7, Boluspor Gökhan Sazdağı 7, Fatih Karagümrük A.Ş. Innocent Nkasıobı Emeghara 7, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Jugurtha Hamroun 7, Altınordu Kemal Rüzgar 7, Bursaspor Kubilay Kanatsızkuş 7, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mıckael Franck Pote 7.