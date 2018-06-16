Haber: Semih Baykal

2017-2018 sezonunda sıkıntılı bir süreç yaşayan ve ligi 12’nci sırada tamamlayan Adanaspor, yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanıyor. Bu yönde de transfer çalışmalarına başlayan turuncu beyazlı ekip aradığı hocasını da buldu. Adanaspor, 2011-2012 sezonunda Boluspor’u da yarım sezon çalıştıran Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya vardı. . Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile bir araya gelen Arslan, kendisini 3 yıllığına turuncu beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.