Boluspor’a İsveç ekiplerinden Djurgarden takımından transfer olan ve 2014-2015 sezonunda oynadığı futbolla takımına 31 maçta 16 golle katkı sağlayan başarılı forvet Sırp futbolcu Aleksandar Prijovic, 2018 Dünya Kupasında ilk maçına çıktı. Prijovic, Kostarika ile oynanan mücadelede sahaya 90’ncu dakikada Aleksandar Mitrovic’in yerine girdi. Maçın son dakikalarında birkaç pozisyona giren Prijovic, uzatma anlarında VAR sisteminden dolayı maçın hakeminden sarı kart gördü. Maçı Sırbistan 56’ncı dakikada Aleksandar Kolarov’un frikikten attığı golle 1-0 kazandı.