Haber: Aysun Beykoz
Kırmızı-beyazlı temsilcimiz ligdeki 16 rakibinin aksine her maçında gol olan 2 takımdan biri Boluspor’un 31 haftalık mücadelesinde Göztepespor ile beraber gol sesi çıkmayan maçı yok. Boluspor’un bu süreçte en fazla aldığı skor 2-1’lik galibiyetler oldu (7). İşte temsilcimizin 32 haftalık serüveninde en çok ön plana çıkan skorlar:
4-1 galibiyet: 3
3-2 galibiyet: 1
2-0 galibiyet: 2
2-1 galibiyet: 7
1-0 galibiyet: 2
2-2 beraberlik: 4
1-1 beraberlik: 1
1-5 yenilgi: 1
0-4 yenilgi: 1
0-3 yenilgi: 1
1-3 yenilgi: 1
0-2 yenilgi: 3
2-3 yenilgi: 1
1-3 yenilgi: 1
1-2 yenilgi: 1
0-1 yenilgi: 2
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!