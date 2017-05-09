Haber: Aysun Beykoz

Kırmızı-beyazlı temsilcimiz ligdeki 16 rakibinin aksine her maçında gol olan 2 takımdan biri Boluspor’un 31 haftalık mücadelesinde Göztepespor ile beraber gol sesi çıkmayan maçı yok. Boluspor’un bu süreçte en fazla aldığı skor 2-1’lik galibiyetler oldu (7). İşte temsilcimizin 32 haftalık serüveninde en çok ön plana çıkan skorlar:

4-1 galibiyet: 3

3-2 galibiyet: 1

2-0 galibiyet: 2

2-1 galibiyet: 7

1-0 galibiyet: 2

2-2 beraberlik: 4

1-1 beraberlik: 1

1-5 yenilgi: 1

0-4 yenilgi: 1

0-3 yenilgi: 1

1-3 yenilgi: 1

0-2 yenilgi: 3

2-3 yenilgi: 1

1-3 yenilgi: 1

1-2 yenilgi: 1

0-1 yenilgi: 2