Boluspor’un Gözbebeği

Haber: Aysun Beykoz

Genelde lise çağında olan sporcular ilerisi için en önemli tecrübeyi burada yaşarlar. Burada kendini kanıtlayan sporcular as takıma geçebilirler. Ayrıca zorlu antrenmanlara alışık oldukları ve takım disiplinine sahip oldukları için as takımda herhangi bir zorluk yaşamazlar. Fiziksel gelişimlerinin iyi seviyelerde olduğu bu yaşlarda oyun görüşü, oyun zekası ve sorumluluk alma duygusu gelişir. Bu yaşta futbolcuların oyun karakteri de oluşur. Örneğin ofans karakterli veya defans karakterli futbolcular kendini ve mevkiini tam anlamıyla tanımış olur. Bu sayede oyunu daha emin ve cesur oynarlar.

Boluspor U-19 Futbol Takımı

Genç yaştaki çocukları herhangi bir spora kazandırmak oldukça önemlidir. Disiplini öğrenmek ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak için sporun önemi büyüktür. Boluspor haberleri bu anlamda bir takımdan öte gerçek bir aile, bir öğretmen görevi görür. Takımdaki her sporcuyu kucaklar ve gelişimi için çaba harcar. U19 takımları ise as takıma oyuncu seçebilmek için çok iyidir. Özellikle daha küçük yaşlarda yetişen Boluspor futbolcuları U19 takımında öğrendiklerini uygular ve pes etmemeyi öğrenir. Gerek mental açıdan gerek fiziksel açıdan futbolcuları yetiştirmek için oldukça özenli bir çalışma gösterilir. Ayrıca mücadele ruhunun zirvede olduğu yaşlardır. Herkes kendini kanıtlamaya çalışır ve fiziksel aktivitelerden dolayı agresif bir spor anlayışı bu yaşlarda zirvededir. Sporculardaki bu gücü yönetmekse tamamen teknik ekibin işidir. Genelde öğrencilerden oluşan U19 takımında zamanı yönetmek de önemlidir. Özellikle gün içinde birden fazla aktivitede bulunan sporcular için zaman yönetimi, sorumluluk duygusu gelişir. Bu sayede hayatlarının geri kalanında ister futbolla ilgilensinler ister ilgilenmesinler önemli bir yetenek kazanmış olurlar. Fiziksel gelişim esnasında herhangi bir sakatlık ilerisi için oldukça tehlikeli olacağı için sporcuların beslenme, uyku, antrenman sıklığı ve antrenman niteliğine dikkat edilir. Sporcuların her şeyden önce sağlıklı olması, mental olarak her zaman mücadeleye hazır olması gerekir. Yapılan hatalardan ders çıkarıp bir daha aynı hataya düşmeyen U19 futbolcuları Boluspor gibi Anadolu’nun köklü kulüplerinde as takıma ve ardından ülke geneli başka takımlara transfer olabilirler.