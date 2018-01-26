Haber: Semih Baykal

Boluspor, TFF 1. Ligde sahasında toplam 8 maça çıktı. Bu maçların 4’ünü Boluspor kazanırken, 2 mücadeleyi ise deplasman takımları kazandı. Oynanan 2 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Kırmızı beyazlılar içerde oynadığı maçlardan topladığı 14 puanla iç saha puan tablosunda 9.sırada yer alıyor. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadelelerde toplam 12 gol kaydedildi. Bu gollerin 13’ünü Boluspor kaydederken, 9 golü ise deplasman takımları kaydetti. Kırmızı beyazlılar sahasında en son ligin 9. Haftasında Samsunspor’a yenildi. . Boluspor aynı zamanda sahasındaki en farklı mağlubiyeti Samsunspor karşısında aldı.22 Ekim 2017 tarihinde oynanan mücadeleyi Samsunspor 4-2 kazandı. Samsunspor’a galibiyete galibiyeti getiren golleri Abdulkadir Özgen(2) ve MahatmaOtoo (2) kaydetti Boluspor’un gollerini ise Bentley ve Caner Cavlan kaydetti. Samsun yenilgisinden sonra Boluspor içerde oynadığı son 3 maçı kaybetmedi. Boluspor sahasındaki en farklı galibiyetini ligin 16.hafatsında Eskişehirspor’a karşı aldı. 16 Aralık 2017’de oynanan mücadeleyi Boluspor 3-0 kazandı. Boluspor’un galibiyet gollerini RydellPoepon (2) ve Emre Gültekin kaydetti. Bolsupor’un sahasında oynadığı maçlar ve sonuçları şu şekilde;

1.hafta

13 Ağustos 2017: Boluspor – Giresunspor: 2 – 2

3.hafta

27 Ağustos 2017: Boluspor – Gazişehir Gaziantep FK: 0 – 0

5.hafta

16 Eylül 2017: Boluspor – Adana Demirspor: 3 – 1

7.hafta

29 Eylül 2017:Boluspor – Altınordu: 1 – 2

9.hafta

22 Ekim 2017:Boluspor – BalıkesirsporBaltok: 2 – 4

11.hafta

05 Kasım 2017: Boluspor – Samsunspor: 1 – 0

14.hafta

03 Aralık 2017: Boluspor – Adanaspor: 1 – 0

16.hafta

16 Aralık 2017: Boluspor – Eskişehirspor: 3 – 0