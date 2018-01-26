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26 Ocak 2018 Cuma
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    • Boluspor’un iç saha karnesi

    Boluspor, TFF 1. Ligde içerde oynadığı 8 maçta topladığı 14 puanla iç saha puan tablosunda 9.sırada yer alıyor

    26 Ocak 2018 Cuma 14:23
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    Boluspor’un iç saha karnesi

    Haber: Semih Baykal

    Boluspor, TFF 1. Ligde sahasında toplam 8 maça çıktı. Bu maçların 4’ünü Boluspor kazanırken, 2 mücadeleyi ise deplasman takımları kazandı. Oynanan 2 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Kırmızı beyazlılar içerde oynadığı maçlardan topladığı 14 puanla iç saha puan tablosunda 9.sırada yer alıyor. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadelelerde toplam 12 gol kaydedildi. Bu gollerin 13’ünü Boluspor kaydederken, 9 golü ise deplasman takımları kaydetti. Kırmızı beyazlılar sahasında en son ligin 9. Haftasında Samsunspor’a yenildi. . Boluspor aynı zamanda sahasındaki en farklı mağlubiyeti Samsunspor karşısında aldı.22 Ekim 2017 tarihinde oynanan mücadeleyi Samsunspor 4-2 kazandı. Samsunspor’a galibiyete galibiyeti getiren golleri Abdulkadir Özgen(2) ve MahatmaOtoo (2) kaydetti Boluspor’un gollerini ise Bentley ve Caner Cavlan kaydetti. Samsun yenilgisinden sonra Boluspor içerde oynadığı son 3 maçı kaybetmedi. Boluspor sahasındaki en farklı galibiyetini ligin 16.hafatsında Eskişehirspor’a karşı aldı. 16 Aralık 2017’de oynanan mücadeleyi Boluspor 3-0 kazandı. Boluspor’un galibiyet gollerini RydellPoepon (2) ve Emre Gültekin kaydetti. Bolsupor’un sahasında oynadığı maçlar ve sonuçları şu şekilde;

    1.hafta

    13 Ağustos 2017: Boluspor – Giresunspor: 2 – 2

    3.hafta

    27 Ağustos 2017: Boluspor – Gazişehir Gaziantep FK: 0 – 0

    5.hafta

    16 Eylül 2017: Boluspor – Adana Demirspor: 3 – 1

    7.hafta

    29 Eylül 2017:Boluspor – Altınordu: 1 – 2

    9.hafta

    22 Ekim 2017:Boluspor – BalıkesirsporBaltok: 2 – 4

    11.hafta

    05 Kasım 2017: Boluspor – Samsunspor: 1 – 0

    14.hafta

    03 Aralık 2017: Boluspor – Adanaspor: 1 – 0

    16.hafta

    16 Aralık 2017: Boluspor – Eskişehirspor: 3 – 0

     

     

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, TFF, 1., Ligde, Içerde

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